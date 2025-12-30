Nymburk sahal po rekordu. Olomoucko zasypal 131 body a vyhrál základní část

Do nového roku vstoupí Nymburk s bilancí 18-1, kterou mu pokazily pouze Pardubice. Také Východočeši zakončili rok 2025 vítězně, po heroickém výkonu v poslední čtvrtině, již vyhráli 26:5, porazili doma Ostravu 83:80. Po obratu ve druhém poločase zvítězilo i druhé Brno, které doma přetlačilo předposlední Hradec Králové 75:73.
Nymburští obhájci titulu už po třech čtvrtinách měli na kontě 101 bodů a v dosahu rekord Prostějova, který v roce 2007 porazil Ústí nad Labem 136:65. Nakonec z toho byl „jen“ čtvrtý nejlepší střelecký výkon v soutěži. Šest hráčů se na něm podílelo 11 a více body. Lídrem byl Matěj Svoboda, který jich za 17 minut hry dal 20. Domácí dali 17 tříbodových košů, Svoboda a autor 18 bodů František Rylich se trefili z dálky čtyřikrát.
Vicemistrovské Brno hned v první čtvrtině nabralo ztrátu 17 bodů a hosté ještě v úvodu druhé půle vedli 47:32. Překvapení se ale nekonalo, domácí dotáhli zápas do dramatické koncovky, za nerozhodného stavu útok soupeře ubránili a dvě a půl sekundy před koncem smečí rozhodl Šimon Svoboda, autor 12 bodů. Střeleckou statistiku Brňanů opět vedl zkušený navrátilec David Jelínek s 18 body, královéhradecký Cody John dal 24 bodů.
Pardubičtí po sobotní domácí porážce od Brna a ztrátě druhého místa dlouho tahali za kratší konec i proti Ostravě a ve třetí čtvrtině prohrávali o 20 bodů. Do poslední části šli za stavu 57:75, ale skvělou obranou umožnili soupeři dát už jen dva koše. Sami šli minutu a půl před koncem teprve podruhé v zápase do vedení a Zed Key v koncovce dvěma šestkami výhru pojistil.
Pokus Keenona Colea o vyrovnání skončil na obroučce a nejlepší ostravský střelec zápasu zůstal na 18 bodech. Spoluhráč Samuel Godwin přidal 16 bodů a 10 doskoků. Nová huť, která stále bojuje s Olomouckem o poslední postupové místo do nadstavbové skupiny A1, postrádala Michala Svobodu, jenž v předchozím kole stanovil 37 body střelecký rekord sezony. Lídrem Pardubic byl Jamonda Bryant s 20 body, 9 doskoky a 8 asistencemi. Beksa vyhrála v NBL sedmý z posledních osmi zápasů.
Čtvrtý Děčín porazil Písek 90:86. Všichni členové základní pětky skórovali dvouciferně a domácí tým vyhrál pátý z posledních šesti zápasů. Jihočechům nestačily dvacetibodové výkony Kevina Týmla (24) a Petra Šlechty (22) a v tabulce se před ně dostala Opava po výhře 98:93 nad poslední Slavií. Slezané v Praze téměř přišli o dvacetibodový náskok, k výhře je dovedl autor 22 bodů a 9 doskoků Clevon Brown. Domácí Rubin Jones dal ještě o bod víc, náhradník Petr Macháč si připsal 14 bodů a 10 doskoků.
Pátou výhru ze šesti zápasů zaznamenalo také Ústí nad Labem. Severočeši porazili 88:79 USK a mají teď na sedmém místě tři kola před koncem základní části náskok tří vítězství na Ostravu a Olomoucko. Pražanům k výhře nestačilo ani 25 bodů nejlepšího střelce kola Jalena Montgomeryho.
Basketbalová Maxa liga mužů - 19. kolo:
Slavia Praha - Opava 93:98 (24:30, 38:49, 61:76)
Nejvíce bodů: Jones 23, Dáňa 15, Böhm a Macháč po 14 - Brown 22, Person 18, Švandrlík 15.
Pardubice - Ostrava 83:80 (21:25, 37:52, 57:75)
Nejvíce bodů: Bryant 20, Kovář 13, Bonham 12 - Cole 18, Godwin 16, Palyza a Cato po 13.
Děčín - Písek 90:86 (25:15, 47:45, 70:68)
Nejvíce bodů: Alexander 18, Davis 17, Štěrba a Edwards po 11 - Týml 24, Šlechta 22, Martin Svoboda 15.
Nymburk - Olomoucko 131:43 (35:16, 64:22, 101:36)
Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 20, Hruban 19, Santos-Silva a Rylich po 18 - Elvis 12, Goga 6, Žák 5.
Ústí nad Labem - USK Praha 88:79 (22:18, 49:40, 73:56)
Nejvíce bodů: Vyoral 20, Pecka 18, Johnson 11 - Montgomery 25, Henderson 12, Vlk 10.
Brno - Hradec Králové 75:73 (14:29, 30:43, 54:58)
Nejvíce bodů: Jelínek 18, Š. Svoboda 12, Farský 11 - John 24, Roub 18, Brewton 11.