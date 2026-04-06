Výhra, nebo konec. Nymburk zkusí udržet naději na Final Four Ligy mistrů

  16:44
Nymburští basketbalisté zabojují v úterý o udržení naděje na premiérový postup do Final Four Ligy mistrů. Ve druhém utkání čtvrtfinálové série přivítají na domácí palubovce Rytas Vilnius a pokusí se mu oplatit týden starou porážku 70:77 z Litvy.
Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal u míče v zápase s Rytasem Vilnius

Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal u míče v zápase s Rytasem Vilnius | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Kay Bruhnke (vlevo) z Rytasu Vilnius hlídaný nymburským Františkem Rylichem
Momentka ze čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Rytasem Vilnius a Nymburkem
Vítězná nálada fanoušků a hráčů Rytasu Vilnius po výhře nad Nymburkem
Zklamaní nymburští basketbalisté po prohře ve Vilniusu, uprostřed J. T. Shumate
V případě vítězství vyrovnají stav na 1:1 a vynutí si rozhodující duel, který by se uskutečnil 15. dubna ve Vilniusu. Zápas začne ve vyprodané pražské hale Královka v 18:30.

„Stále potřebujeme vyhrát dva zápasy, jen na to máme o pokus méně. Zápas doma pro nás bude jako finále, nejdůležitější zápas sezony,“ uvedl na klubovém webu nymburský trenér Oren Amiel.

Dvacetinásobní čeští šampioni usilují o premiérovou účast v semifinále LM počtvrté. Vloni neuspěli ve čtvrtfinálové sérii s Galatasarayem Istanbul (0:2), v sezoně 2020/21 prohrál Nymburk ve Final Eight s Pinarem Karsiyaka a o rok předtím nestačil na AEK Atény.

Středočeši drželi v prvním utkání ve Vilniusu se soupeřem krok. Utkání ztratili až v závěru. Klíčovým hráčem Rytasu byl bývalý nymburský rozehrávač Jerrick Harding, který nastřílel 19 bodů. Za Nymburk zaznamenali po deseti bodech Martin Kříž, Jaromír Bohačík, David Böhm a Tony Perkins.

„V těchto zápasech s takovým týmem záleží na každém balonu a na každém útoku i obraně. Bude to hodně fyzické, ne-li ještě víc než v tom prvním zápase. A my do toho zápasu musíme jít s tím, že je budeme chtít přehrát, jak basketbalově, technicky, tak ale hlavně energií a fyzičností,“ uvedl nymburský rozehrávač František Rylich.

Klíčové byl mělo být ubránění Hardinga, který je s průměrem 19 bodů na zápas aktuálně nejlepším střelcem Ligy mistrů. „V prvním zápase potvrdil, co se od něj čeká. Je to oříšek pro celou obranu, jak ho bránit. Ale na druhou stranu je to super výzva a super zkušenost si to zkusit i proti takovýmhle hráčům. Všichni to chceme minimálně prodloužit na ten další zápas na Rytasu. A podle toho bude vypadat naše nasazení. Je to buď, anebo,“ uvedl Rylich.

Nadějná polovina, pak ztráta. Nymburk úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů prohrál

Nymburk se na duel proti Rytasu naladil sobotním ligovým vítězstvím nad Pardubicemi. O výhře 88:86 rozhodl tříbodovou trefou s klaksonem Bohačík. „Výhra nám psychicky velmi pomůže. A teď už se jenom připravit na velký zápas, což všichni milujeme. Určitě uděláme nějaké malé změny. Podíváme se na video, co se nám nedařilo ve Vilniusu, a očekávám boj. Bude to pro nás ‚do or die‘ zápas, takže do toho dáme spoustu energie jak na hřišti, tak na tribunách,“ řekl Bohačík.

Utkání je vyprodané. Vedle domácích příznivců dorazí i fanoušci z Litvy. Také Rytas usiluje o premiérovou účast ve Final Four.

Vítězná nálada fanoušků a hráčů Rytasu Vilnius po výhře nad Nymburkem

„Pro Litevce je basketbal jako náboženství. Takže je jasné, že hodně z nich dorazí i do Prahy a naši fanoušci se jim budou muset snažit vyrovnat. Ale já jim věřím, že stejně jako my necháme na hřišti všechno, tak i fanoušci nám vytvoří domácí prostředí a společně tu odvetu zvládneme,“ přál si Amiel.

Final Four Ligy mistrů se bude hrát od 7. do 9. května v Badaloně. Nymburk by v případě postupu narazil v semifinále na vítěze duelu La Laguna Tenerife - Galatasaray. Zbývající čtvrtfinálové dvojice tvoří AEK Atény s Joventutem Badalona a Unicaja Málaga s Albou Berlín.

Výhra, nebo konec. Nymburk zkusí udržet naději na Final Four Ligy mistrů

