Bereme lidem práci, upozorňuje Kurucz. Basketbalisty čekají další komplikace

„Je to pro nás hodně nepříjemná situace. Chtěli jsme udělat maximum pro to, aby se liga nezastavila. Teď ale musíme přijmout rozhodnutí vlády a přizpůsobit se. Nezbývá nám než doufat, že po dvou týdnech se budou moct hráči opět vrátit do hal a liga se znovu rozběhne v nejkratším možném termínu,“ uvedl předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč.



„Zatím stále můžeme ligu kompletně dohrát, pro odložené zápasy bude možné využít i listopadové reprezentační okno. Fanouškům můžu slíbit, že se budeme snažit najít cesty, jak jim basketbal doručit i v době zavřených hal,“ doplnil Kotrč.

Na nucenou pauzu se chystá i nejvyšší ženská soutěž. „Pro český sport obecně a basketbal nevyjímaje je to hodně nepříjemná situace. Věřili jsme, že se liga nezastaví, ale teď musíme přijmout rozhodnutí vlády a přizpůsobit se,“ prohlásil guvernér Asociace ženských ligových klubů a šéf ženské ligové soutěže Dan Kurucz.

Tomáš Kotrč, předseda Asociace ligových klubů Národní basketbalové ligy

„Nemáme v tuto chvíli ve hře žádná utkání evropských pohárů, takže výjimka se nás zřejmě týkat nebude. Můžeme teď hlavně doufat, že se hráčky po dvou týdnech budou moci vrátit do hal a ligová soutěž se co nejdříve rozběhne,“ podotkl Kurucz.

Na specifické postavení elitních sportovců poukázal i Kurucz. „Hráčky jsou z velké části profesionální sportovkyně a tímto rozhodnutím jim vlastně na dva týdny bereme práci. Už dvoutýdenní pauza způsobí Renomia ŽBL jak sportovní, tak ekonomické komplikace a delší pauza by je jen prohloubila,“ dodal Kurucz.



Dan Kurucz usměrňuje nymburské basketbalistky.

Vedle zápasů fotbalové Evropské ligy se mezinárodní utkání týkají v tomto čtrnáctidenním období také basketbalistů Nymburka. Ti mají 20. října sehrát duel Ligy mistrů na hřišti tureckého celku Tofas Bursa, doma na toto období naplánovaný duel nemají.

„Momentálně jsme teprve ve fázi zjišťování potřebných informací. Zatím není jasné, zda jako vnitřní sport můžeme žádat o výjimku na mezinárodní zápasy, když vnitřní sportoviště mají být zavřená, což by nám neumožnilo na utkání adekvátně trénovat,“ vedl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.