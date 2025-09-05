Vazba pro Nymburk obouvala kopačky. Sir’Jabari je pan střelec, už stihl rekord

  11:44
Že jsou urostlí podkošoví hráči v českém basketu nedostatkovým artiklem, potvrzuje probíhající evropský šampionát, kde národnímu týmu v základní skupině právě špičkoví pivoti zásadně chyběli. Také proto přivádí mistrovský Nymburk během léta na tento post už třetí posilu z ciziny. A je to velmi zajímavý chlapík.

Marcus Santos-Silva (uprostřed) jako hráč Kapverd | foto: FIBA

Marcus Santos-Silva se narodil v americkém Bostonu, ale reprezentuje Kapverdské ostrovy. Vyniká jako kvalitní basketbalista, ale profesionálně se věnoval také americkému fotbalu. Měří více než dva metry, přesto má být pohybově na výši.

„Marcus nám dodá fyzickou sílu a vůli. Dokáže hrát v jakékoli kombinaci se všemi našimi velkými hráči, což nám poskytne flexibilitu,“ řekl nymburský trenér Oren Amiel o hráči, který má zkušenosti z francouzské (Saint-Quentin) a izraelské ligy (Beer Ševa).

A ten americký fotbal? Santos-Silva ho už od střední školy s basketbalem kombinoval a v roce 2022 se dokonce ocitl v přípravném kempu týmu NFL Cleveland Browns. Do kádru se ale neprosadil a vrátil se k basketbalu. Evropskou část kariéry zahájil v roce 2023 v druholigovém francouzském týmu Lille.

„Kádr by nyní měl být kompletní,“ sdělil Amiel.

Jhamir Brickus (2) čaruje. Od nové sezony se stane posilou Nymburka.

Nymburský tým před novou sezonou doplnili také pivoti Wesley Dreamer a Jaquan Lawrence či rozehrávači Sir’Jabari Rice a Jhamir Brickus. Kvůli absenci čtveřice českých reprezentantů Ondřeje Sehnala, Jaromíra Bohačíka, Vojtěcha Hrubana a Martina Kříže v úvodu přípravy sestavu dočasně doplnili i srbský rozehrávač Marko Šinik a Izraelec Amit Geršon.

„První dva týdny přípravy jsou hlavně o tom, abyste se poznali, rozkoukali se a nabrali fyzičku. Až se připojí reprezentanti po návratu z mistrovství Evropy, budeme ladit basketbal,“ přiblížil Amiel.

První zápasy zvládnuty

Nymburk už má za sebou i první dva přípravné zápasy. V tom prvním zdolal nováčka nejvyšší soutěže z Hradce Králové 97:92, ve druhém porazil Opavu 96:87. Sir’Jabari Rice při tom nastřílel 38 bodů, což je nejvíce, co kdy hráč Nymburka zvládl v přípravném utkání od roku 2008, kdy se počítají statistiky v přátelských zápasech.

Další přípravné duely odehraje český mistr proti zahraničním rivalům, tři budou z Polska a dva z Německa. Což bude dobrá průprava pro Ligu mistrů, v jejímž novém ročníku Středočeši narazí také na Albu Berlín, slavný německý klub s dlouhou euroligovou minulostí.

Ázerbájdžánské publikum v zápase Nymburk - Sabah

Dalším soupeřem v Champions League jsou ázerbájdžánský mistr Sabah a dosud neznámý vítěz kvalifikace. „Když se podíváme na možnosti, tak je možné, že se můžeme znovu střetnout se španělskou Mursií nebo je tam francouzský Chalon, takže z kvalifikace přijde velká síla,“ upozorňuje nymburský kapitán Martin Kříž. „Albu lze řadit mezi favority celé soutěže, i když jsem zatím neviděl, jaký skládají tým. Postoupit dál určitě nebude jednoduché,“ podotkl Kříž.

Syn kouče v akademii

Úvod sezony bude pro Nymburk složitý. V kádru obměnil všechny zahraniční posily a navíc vstřebává myšlenky nového trenéra. Po odchodu Itala Francesca Tabelliniho do Paříže klub oslovil Izraelce Orena Amiela, který už v minulosti české šampiony vedl.

„Od agentů jsme měli opravdu hodně nabídek i na zajímavá jména, ale naší první volbou byl Oren Amiel. Byla to sázka na osvědčenou kartu,“ prozradil generální a sportovní manažer Nymburka Ladislav Sokolovský. „Víme, co od sebe čekat. Navíc má i dobrý vztah s našimi hráči a v minulosti byl s naším týmem velmi úspěšný. Teď navíc nabral další zkušenosti v Německu a Japonsku.“

Trenér Oren Amiel.

Amiel je s Českem výrazně propojený i v soukromí, protože se mu zde narodila dcera a všechny jeho děti mluví česky. Nejstarší syn Bar Amiel bude nyní hrát za nymburskou akademii, se kterou již absolvoval turnaj mládežnické Ligy mistrů.

