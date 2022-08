Nymburk hlásí první posilu. Z Maďarska přichází americký rozehrávač Stokes

„Kamau je hráč na pozici jedna a dvě. Má už zkušenosti z Evropy. Je velmi rychlý a hraje týmově, ale umí si i sám vytvořit střelecké pozice. Věříme, že bude naším hnacím motorem k rychlému basketbalu, který chceme praktikovat,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel středočeského klubu Ladislav Sokolovský.

„Jediné, co jsem věděl, že Nymburk hodně vyhrává. Můj agent už měl v Nymburce hráče a pověděl mi, jak vítězná organizace to je. Každý ví, že Nymburk získává tituly každý rok. A to mám rád. V posledních dvou sezonách jsem byl vždy ve finále a teď mi Nymburk dá dobrou možnost v tom pokračovat. Navíc budeme hrát Ligu mistrů, to je super,“ prohlásil Stokes.

ERA Basketball Nymburk @basketnymburk Do Nymburka přichází jedna z nejvýraznějších postav maďarské ligy Kamau Stokes. 183 centimetrů vysoký rozehrávač už má švédský titul a málem pomohl Körmendu i k maďarskému titulu.

Absolvent univerzity Kansas State působí v Evropě od roku 2019. Když si ho po působení v NCAA nikdo nevybral do NBA, odešel do Gdaňsku, odkud zamířil na závěr sezony 2019/20 do druholigové německé Jeny. V sezoně 2020/21 se podílel v Norrköpingu na zisku švédského titulu jako druhý nejlepší střelec týmu.

V historii Kansas State Wildcats byl spolu s Jacobem Pullenem a bývalým hráčem NBA Stevem Hensonem jediným hráčem, který nasbíral přes 1000 bodů, 200 trojek, 400 asistencí a 100 zisků. V poslední sezoně 2018/19 ho trenéři zařadili mezi nejvýraznější postavy divize All-Big12.

S Körmendem po 7. místě z předešlého ročníku došel až do finále maďarské ligy, kde podlehl Szombathely 2:3 na zápasy. „Věřím, že jsem titul mohl získat i v Maďarsku. Bohužel jsem ale dostal v play off několik ran do kolena a pak jsem se ve finále nemohl hýbat tak, jak bych chtěl, a nemohl hrát svou hru. Moc mě to mrzelo, protože spoluhráči dělali vše pro to, abychom vyhráli, ale já jim nebyl schopen pomoci tak, jak bych chtěl,“ uvedl Stokes.

Pro Nymburk se stal první akvizicí po odchodech Američanů Jerricka Hardinga (Manresa), Colbeyho Rosse (Pallacanestro Varese), Logana Routta, Australana Gorjoka Gaka (Brisbane Bullets), kapitána Vojtěcha Hrubana do London Lions a Filipa Kábrta na hostování do Hradce Králové.

Změna nastala i na lavičce a tým převzal Lotyš Roberts Štelmahers. Nahradil Aleksandera Sekuliče, jenž zamířil do ruského klubu Kubaň Krasnodar.

Stokes by měl zacelit mezeru pro Hardingově odchodu. „Moje největší zbraň je rychlost. Jsem velmi rychlý a snažím se toho využívat. Rád hraji rychle dopředu, tak doufám, že to spoluhráčům bude vyhovovat. Umím střílet, driblovat, ale i přihrávat. Nejvíc ale sázím na rychlost,“ dodal.