Čtvrtou posilou basketbalistů Nymburka je americké křídlo Lockett

„Eric hraje velmi dobře a rychle do koše, ale nás zaujal především tím, jak pracuje pro tým i bez míče a zejména svou obranou, kterou nám dává do defenzivy mnoho dalších možností,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Locket sledoval Nymburk v době, kdy český klub hrál v Lize mistrů proti PAOK Soluň, zatímco on působil v konkurenčním Arisu. „A také mám kamaráda Torina Dorna, který hrál za Jindřichův Hradec, takže mám trochu povědomí o české lize. A být součástí vítězného týmu je to, co jsem chtěl,“ řekl Lockett.

Rodák z Atlanty působil na univerzitách Chipola, Florida International a North Carolina State, kde hrál i s Dornem. Profesionální kariéru začal v Kataru v dresu Rajánu, kde s průměry přes 16 bodů, 8 doskoků a 5 asistencí patřil mezi nejlepší hráče. V britské lize za Bristol zaznamenal v průměru 15 bodů, 7 doskoků a 4,2 asistence.

V minulé sezoně jej fanoušci zvolili druhým nejlepším obráncem řecké ligy po Thomasi Walkupovi z Olympiakosu. V průměru zaznamenal 22 minut, 6,1 bodu, 4 doskoky a 1,3 asistence na utkání.

„Snažím se dělat vše možné, abych byl na hřišti užitečný. Nejsem asi nejlepší ve střelbě či v nějakých zázračných přihrávkách, ale mojí předností je, že dělám vše, co je třeba a co po mě chce trenér. Třeba bránit nejlepšího hráče soupeře. Já mám rád basketbal na obou stranách hřiště. Samozřejmě když zadunkuju, tak mám velkou radost, ale podobnou radost mám i z toho, když je soupeř otrávený z mé obrany,“ uvedl Lockett.

Nymburk po minulé sezoně opustili Jerrick Harding (Manresa), Colbey Ross (Pallacanestro Varese), Logan Routt, Gorjok Gak (Brisbane Bullets) nebo kapitán Vojtěch Hruban (London Lions). Novým trenérem se stal Lotyš Roberts Štelmahers, který nahradil Slovince Aleksandara Sekuliče, jenž odešel do Krasnodaru.