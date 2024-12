O udržení neporazitelnosti i s Hrubanem. Nymburk vyzve v Lize mistrů Patras

Devatenáctinásobní čeští šampioni z Nymburka si definitivně zajistili triumf ve skupině a přímý postup do osmifinálové části před dvěma týdny, kdy porazili doma turecký Galatasaray 80:70. Včetně kvalifikace tak prodloužili neporazitelnost v soutěži na sedm zápasů. Osmifinále Ligy mistrů si zahrají poprvé od roku 2021.

„Nechceme přijít o svou vítěznou šňůru v Lize mistrů, i když už máme jisté první místo. Všichni si bereme osobně za cíl, abychom pokračovali na vítězné vlně. Už po výhře nad Galatasarayem nám trenér říkal, že chce vyhrát i ten poslední zápas, ať se děje, co se děje. S touhle mentalitou do toho jdeme a nedáme Promitheasu nic zadarmo,“ řekl v tiskové zprávě nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.

Nymburský křídelník Jaromír Bohačík útočí v zápase proti Promitheasu Patras.

Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho se pokusí proti Patrasu navázat na říjnový triumf z Řecka 86:78. Zatímco Středočeši mají již jistý postup, hráči Promitheasu o něj stále usilují. Ve hře je udrží jen výhra, neboť mají v boji o třetí místo ve skupině D s německou Vechtou horší vzájemné skóre. Kvůli regulérnosti skupiny začne duel Nymburka s Patrasem ve stejný čas jako utkání Vechty s Galatasarayem Istanbul (20:30)

„V tom prvním vzájemném zápase měli individuality na rozehrávce a jejich hlavní zbraň byla hra jeden na jednoho a střelba z dálky. Teď už jsou ale jiným týmem. Změnili trochu soupisku a začali i mnohem agresivněji bránit. Bude to o dost těžší zápas než ten první, kdy jsme je přejeli tlakem v obraně a na doskoku,“ uvedl Sehnal.

Velkým lákadlem bude i comeback bývalého kapitána Hrubana, který se do Nymburka vrátil po více než dvou letech. Historicky druhý nejlepší střelec Ligy mistrů se do středočeského klubu přesunul po posledním nevydařeném angažmá v italském Scafati.

„Moc se těším. Doufám, že zas bude vyprodáno, což se dříve tolik nestávalo. Také se těším zpět do Champions League a na to, že si zahraji zápas. Na klubové úrovni jsem totiž pořádně nehrál od května. Kromě reprezentace to bylo jen sbírání minutek, což bych ani nepočítal. Takže se těším, až se do toho zas dostanu, i když počítám s tím, že těch minut bude také méně,“ podotkl Hruban.

Vedle týmové hry a širokého spektra střelců, kdy mají čtyři hráči dvojciferný průměr vstřelených bodů, by měl mít Nymburk výraznou převahu na doskoku. Zatímco český tým je s průměrem 45,8 doskoku na zápas nejlepší v celé soutěži, Patras je s průměrem 28,4 nejhorší.

Hlavní oporou Patrasu by měl být americký rozehrávač Jordan Walker, který má průměr 20 bodů na zápas. Druhým nejlepším střelcem je Wes Iwundu (13,4).

„Promitheas musí vyhrát, vstoupí do toho určitě s velkým nasazením a očekávám tvrdý basket. Walker je pro ně klíčový hráč. Dokáže střílet za tři, za dva a má i nájezdy. Je to opravdu dobrý hráč a jeho zastavit bude důležité. Tvrdě bránit, bojovat a být aktivní na doskoku je naše identita a uvidíme, jestli to bude fungovat i nyní. Doufám, že přijde stejný počet fanoušků jako minule, což znamená plná Královka,“ doplnil nymburský hráč František Rylich.