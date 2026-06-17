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Ještě se přiblížit Nymburku? Máme na to, věří kouč Pardubic. Před fanoušky smekl

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  9:48
Nejprve požádal o odklad rozhovoru proto, že chce hráčům kolektivně poděkovat v šatně. Jenže tenhle záměr Janu Šotnarovi, trenéru pardubických basketbalistů, věru nevyšel. Příznivci Beksy se s jeho týmem po rozhodující finálové porážce 74:91 (a tím 3:4 na zápasy) na palubovce pražské haly Královka promísili, do suterénu jej nepustili a novináři si na hřišti nakonec přece jen odchytávali i jeho.
Pardubický trenér Jan Šotnar reaguje v šestém finále proti Nymburku.

Pardubický trenér Jan Šotnar reaguje v šestém finále proti Nymburku. | foto: ČTK

Nymburští basketbalisté oslavují ligové zlato.
Pardubičtí basketbalisté a jejich fanoušky po převzetí ligového stříbra
Jiří Welsch a pardubický kapitán Kamil Švrdlík při přebírání ligového stříbra
Ondřej Sehnal (vlevo) a J. T. Shumate z Nymburka, dva hrdinové sedmého ligového...
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„Samozřejmě jsme malinko smutní, ale když budeme hodnotit sezonu, nebyla dobrá, ale skvělá. Máme dvě druhá místa, v poháru i v lize,“ připomněl kouč. „Myslím, že jsme předváděli výborný basket a že se nám podařilo sestavit vynikající tým z dobrých charakterů. To je mnohdy důležitější než samotný výsledek.“

Zdá se být až nepochopitelné, kam (a jakým způsobem) mančaft Beksy po minulé katastrofální sezoně letos dokráčel. Sám Šotnar si navíc účast ve finále zopakoval, neboť se do něj v roce 2024 dokázal probít s ústeckou Slunetou.

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„Vážím si toho, protože dojít do finále se dvěma týmy během tří let je docela dobré, zvlášť když víte, že hrajete v lize, ve které je Nymburk. Získat první místo je ohromně těžké, občas se hraje jen o druhé,“ podotkl a dodal, že k věci přistupuje s obrovskou pokorou.

„Vím, že nás teď čeká hodně práce. Příští rok Liga mistrů, to bude obrovská výzva... Věřím však, že potenciál klubu je takový, abychom se k úrovni Nymburka dostali ještě blíž,“ pokračoval trenér Východočechů.

Letošní stříbro by mělo posloužit jako dostatečná motivace, Šotnar a spol. ostatně už spřádají plány, jak mužstvo vhodně doplnit, aby mohlo učinit další krok vzhůru.

Nymburští basketbalisté během rychlé porady

Tony Perkins (Nymburk) v nájezdu na koš blokován Jakubem Tůmou z Pardubic.

„S vedením si to rozebereme a jsem přesvědčený, že se vrátíme silnější,“ sdělil. „Hodně kluků hrálo první nebo druhou sezonu v Evropě. Ve finále nám chyběl Zed Key, což byla na pivotu velká ztráta... S rostoucími zkušenostmi se budeme zlepšovat,“ nepochyboval.

Větší „otřískanost“ z náročných (i mezinárodních) bojů podle něho finále definitivně naklonila na stranu staronového mistra z Nymburka.

„Soupeř hrál v klidu a dobře reagoval na naše bodové série,“ ohlédl se Šotnar za sedmým utkáním. Symbolem zmíněného přitom byl výkon ústředního nymburského rozehrávače Ondřeje Sehnala.

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„Ondra je vzal na záda, proměňoval těžké trojky. Byl to nejlepší hráč celé série, jednoznačně. Jarda Bohačík dával body, ale Ondra jejich tým dovedl k těm čtyřem vítězstvím,“ vyzdvihl Šotnar.

I na Královce měla Beksa prakticky domácí prostředí.

„Fanoušci zaslouží absolutorium. Byli s námi vždycky, i když se nedařilo,“ cenil si Šotnar. „Myslím, že jsme v Pardubicích trochu strhli lavinu, ačkoliv jsou hokejovým městem. Teď pár týdnů žily basketem a věřím, že jsme se dostali do podvědomí. Už po semifinálové sérii nám lidé říkali, že jsme pro ně vítězové. A teď přijeli a vytleskali nás i po té porážce,“ těšilo jej.

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