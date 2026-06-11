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Nymburk se oklepal a jasně porazil Pardubice. Ve finále má mečbol

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  20:31
Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále NBL doma nad Pardubicemi 92:71, ujali se v sérii vedení 3:2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku třetího titulu za sebou. O celkově 21. ligovém triumfu mohou rozhodnout v sobotu na východě Čech.
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Ondřej Sehnal rozehrává míč v pátém finálovém zápase. | foto: David Šváb

Pokud by Beksa navázala na dvě domácí výhry v sérii, sedmý zápas by se uskutečnil v pondělí v Praze na Královce.

Nejlepším střelcem na straně vítězů byl s 19 body Matěj Svoboda, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem utkání. O dva body méně dal za Nymburk Ondřej Sehnal, jenž přidal i sedm asistencí a sedm doskoků. Pardubicím nepomohlo odvrátit vysokou porážku ani 25 bodů Joea Bryanta.

Pardubice v úvodu třikrát vedly, po trojce Ryana Moffatta to bylo 9:5. Na to ale Nymburk odpověděl patnáctibodovou šňůrou. Načal ji dvěma koši Jaromír Bohačík, který se postaral o šest z prvních devíti bodů domácích v zápase. Pasáž, v níž Beksa tři minuty a 50 sekund nepřidala ani bod, ukončil až trefou z perimetru Adam Lukeš.

Jaromír Bohačík se raduje z nymburského koše, za ním je pardubický Kamil Švrdlík.

Obhájce triumfu dominoval i v úvodu druhé čtvrtiny. Načal ji čtyřmi body Tony Perkins a Marcus Santos-Silva nejdříve zblokoval trojkový pokus tentokrát nevýrazného pardubického střelce Treye Bonhama, aby vzápětí po Bohačíkově asistencí zařídil náskok už 14 bodů.

Východočeši se ale vrátili do hry šňůrou 15:0 a otočili stav na 27:26. Šesti body se na tom podílel Moffatt, který sérii zakončil trojkou a proměněnou šestkou. Více než čtyřminutové čekání Nymburka na koš ukončil trojkou Sehnal. Bryant sedmi body v řadě ještě zařídil vedení 42:37, ale do poločasu snížili Matěj Svoboda a Sehnal na rozdíl bodu.

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Druhý poločas načal dvěma šestkami Sehnal a sedmibodovou šňůru domácích dovršil trojkou Bohačík. Beksu ještě dostal dvakrát do vedení Bryant. Nejdříve trojkou s faulem, po kterém proměnil i trestný hod a pak průnikem pod koš. Jeho 20. bod v zápase ale zajistil poslední náskok hostů v zápase. Košem s úspěšnou šestkou Santose-Silvy a Svobodovou trojkou otočili domácí na 56:52.

Do konce třetí čtvrtiny získal Nymburk vedení o 11 bodů, které zařídil svým prvním úspěšným zápisem v utkání kapitán Martin Kříž trefou z dálky. Domácí rozdíl navyšovali a v 35. minutě to bylo po osmibodové šňůře Sehnala už o 19. Na konci Svoboda jednou šestkou a David Böhm třemi trestnými hody ještě navýšili největší rozdíl v utkání.

Finále play off basketbalové ligy mužů

5. zápas

Nymburk - Pardubice 92:71 (20:12, 41:42, 72:61)
Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 19, Sehnal 17, Santos-Silva 14 - Bryant 25, Moffatt 14, Tůma 8. Fauly: 21:22. Trestné hody: 20/12 - 25/18. Trojky: 12:9. Doskoky: 39:35. Stav série: 3:2

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