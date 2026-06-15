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Nymburk slaví titul! Pardubice senzaci nedotáhly, v Game 7 vládl favorit

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Aktualizujeme   19:10aktualizováno  19:34
Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili v Praze na Královce jako domácí tým nad Pardubicemi 91:74 a vyhráli sérii 4:3 na zápasy. Přispěl k tomu 22 body, osmi asistencemi a pěti doskoky Ondřej Sehnal, o bod méně zaznamenal za vítěze Tony Perkins.
Ondřej Sehnal zakončuje v sedmém zápase finále NBL, sleduje ho Robert Bonham.

Ondřej Sehnal zakončuje v sedmém zápase finále NBL, sleduje ho Robert Bonham. | foto: Václav Mudra

Jamonda Bryant v sedmém zápase finále NBL.
Robert Bonham v sedmém zápase finále NBL.
Jaromír Bohačík v sedmém zápase finále NBL.
Nymburský Ondřej Sehnal rozehrává míč před bránícím Lubošem Kovářem v sedmém...
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Pardubice, jejichž nejlepším střelcem byl s 22 body Joe Bryant, hrály finále poprvé od zisku jediného titulu ještě ve federální lize v roce 1984. V samostatné české soutěži získaly dosud čtyři bronzy v letech 2011, 2016, 2017 a 2018.

Oba celky se už postupem do finále kvalifikovaly do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.

Ocenění pro „superhrdinu“ finálové série získal nymburský Jaromír Bohačík a potom už kapitán šampionů Martin Kříž převzal Pohár Jiřího Zídka staršího.

Jaromír Bohačík v sedmém zápase finále NBL.

Rozhodující sedmý zápas nabídla finálová série poprvé od roku 2003, kdy Nymburk prohrál s Opavou 3:4 na zápasy. Zápas začal trojkou domácí Bohačík a dalšími trefami z dálky zareagovali na nástup Beksy Sehnal a Perkins. Po dvou Sehnalových šestkách to bylo 11:7.

Východočeši ještě díky trefě Jakuba Tůmy z perimetru srovnali na 13:13, ale Nymburk odpověděl třináctibodovou šňůrou a vedení v zápase už nepustil. Pěti body se na klíčové šňůře podílel JT Shumate.

Na začátku druhé čtvrtiny se hosté vrátili do hry díky trojkám Ryana Moffatta a Treye Bonhama, na které navázal zakončením z podkošového prostoru kapitán Kamil Švrdlík. Bryant trefami z dálky dvakrát zkorigoval na rozdíl čtyř bodů, ale v obou případech odpověděl také z dálky Matěj Svoboda, který dal osm bodů domácího celku za sebou.

Ondřej Sehnal zakončuje v sedmém zápase finále NBL, sleduje ho Robert Bonham.
Jamonda Bryant v sedmém zápase finále NBL.
Robert Bonham v sedmém zápase finále NBL.
Jaromír Bohačík v sedmém zápase finále NBL.
6 fotografií

Nymburk dokázal odskočit opět do dvouciferného vedení. Po Sehnalově trefě z velké dálky měli Středočeši v poločase náskok 49:36.

Po pauze začali hosté úspěšnou šestkou Švrdlíka a košem Luboše Kováře, ale po další Sehnalově trojce museli zase umazávat ze ztráty 14 bodů. Když Beksa snížila na 47:57, Sehnal přidal svou pátou trefu z perimetru v utkání. Když pak dali po dvou trestných hodech Perkins a Marcus Santos-Silva, měl Nymburk do té doby nejvyšší náskok v utkání 15 bodů.

Beksa snížila dvěma koši Bryanta, ale na startu závěrečné desetiminutovky zamířil opět přesně Sehnal a bylo to 69:55. Pardubice ještě snížily a po Kovářově akci se přiblížily na rozdíl osmi bodů. Po koši Shumatea a trojkách Svobody, Bohačíka a Perkinsově zakončení pod košem ale bylo za stavu 80:62 definitivně rozhodnuto. Nymburk v poslední pětiminutovce velký náskok bez problémů uhájil.

Finále play off basketbalové ligy mužů

7. zápas

ERA Basketball Nymburk - BK KVIS Pardubice 91:74 (26:13, 49:36, 66:55)
Nejvíce bodů: Sehnal 22, Perkins 21, Matěj Svoboda 15 - Bryant 22, Bonham 13, Švrdlík 12. Fauly: 23:23. Trestné hody: 24/17 - 21/14. Trojky: 14:10. Doskoky: 46:29. Konečný stav série: 4:3

Konečné pořadí:
1. Nymburk, 2. Pardubice, 3. Opava, 4. Brno, 5. Ústí nad Labem, 6. Děčín, 7. Písek, 8. Ostrava, 9. Olomoucko, 10. USK Praha, 11. Slavia Praha, 12. Hradec Králové

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Nymburk slaví titul! Pardubice senzaci nedotáhly, v Game 7 vládl favorit

Aktualizujeme
Ondřej Sehnal zakončuje v sedmém zápase finále NBL, sleduje ho Robert Bonham.

Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili v Praze na Královce jako domácí tým nad Pardubicemi 91:74 a...

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