Deset bodů za čtvrtinu? Tristní! mrzela Hrubana nepovedená koncovka

Byli jsme agresivní, dali jsme spoustu bodů z protiútoků. Dokázali jsme se jim nepřizpůsobovat. Oni se snažili hru zpomalovat, my naopak zrychlovat a do čtvrté třetiny nám to vycházelo.

Co se tedy pokazilo?

Stalo se to samé, co v Soluni. Začali přebírat a hrozně zpomalili hru. My jsme se nedokázali rozběhnout. Chtěli jsme s nimi hrát v podstatě chodící a poziční basket. To byla naše smrt. Nebyli jsme schopni si trochu podat míč, rozeběhnout to a dát nějaké jednoduché koše. Asi nám i trošku došly síly, protože přeci jenom naše rotace dneska nebyla úplně nejširší.

Na výsledkové tabuli svítí u Nymburka pouze 71 bodů, což je na dosud nejlépe skórující tým Ligy mistrů hodně neobvyklé. Znamená to, že nefungoval útok?

Chybělo nám deset bodů v poslední čtvrtině. To je ten největší rozdíl.

Takže to bylo jen v tom?

Samozřejmě on to byl hodně fyzický a agresivní basket. PAOK hraje do těla, je tam hodně rukou a pokud to rozhodčí povolí jako dneska, což byl úplný extrém, tak my samozřejmě nejsme tým, který by měl průměrně 110 kilo a mohl to válcovat. Někdy to hodně drhlo a bylo to na sílu.

V zápase s Igokeou jste to v závěru utkání bral hodně na sebe, dneska tolik ne. Čím to bylo?

Já jsem neměl úplně dobrou poslední čtvrtinu. Udělal jsem několik špatných rozhodnutí a neměl jsem to „flow“. PAOK více méně přebíral všechny clony. V tu chvíli bylo spíš na klucích, co hráli s míčem, aby něco vytvořili. Ale ten můj výkon v poslední čtvrtině byl hodně tristní. Tak už to někdy chodí...

Co říkáte na atmosféru v hale? V hostujícím sektoru bylo pořádně živo...

Atmosféra byla super. Myslím, že to byl nakonec hezký zápas. Bohužel se špatným koncem pro nás. Mělo to náboj, dalo na to koukat.

Koncovku jste dohrávali bez vyfaulovaného Petra Bendy. Jak moc chyběl?

Chyběl nejen v koncovce. Byly tam pasáže, kdy si musel jít sednout kvůli tomu, že měl fauly. Možná kdyby tam byl právě v těch chvílích, kdy to bylo o patnáct, mohli jsme ten zápas zavřít. Petr je letos náš první pivot a pokud není na hřišti, tak je ten rozdíl poměrně markantní.

S výhrou byste měli jistotu minimálně souboje o osmifinále. Teď je vše otevřené. Jak čtete komplikovanou situaci ve skupině před posledními dvěma zápasy?

Bude to na body, bude to na skóre, budou tam určitě trojice týmů, které budou mít stejně bodů, takže v tuhle chvíli není samozřejmě nic jasného. Podle mě se bude hrát do poslední minuty, možná do poslední střely.