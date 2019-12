Basketbalový Nymburk osvěžil tým a těží z hladu hráčů

„My trenéři nehodnotíme roky, ale sezony. Takže chci mluvit o probíhajícím ročníku, který je dosud úplně jiný než ten minulý,“ řekl izraelský kouč českého mistra.

V čem ta odlišnost spočívá?

Udělali jsme několik dobrých rozhodnutí v létě, abychom osvěžili sestavu. Přivedli jsme několik mladých kluků s energií a hladovostí, pro které je tato příležitost důležitá pro jejich kariéry. Hrajeme teď s větší energií a můžeme bojovat s větším nasazením. Nic není perfektní, ale hlavní je, že se v průběhu sezony zlepšujeme.

Jakou roli sehrálo, že si hráči přivezli dobrou náladu z mistrovství světa, kde vybojovali senzační šesté místo?

Já se snažím neřešit věci, které nemám pod kontrolou. Samozřejmě tam odvedli skvělou práci a přijeli s dobrým přístupem. Ale také se tam mohla objevit negativa, jako že poté, co dosáhli na vrchol hory v podobě úspěchu na šampionátu, se najednou vrátili do české ligy a mohli ztratit koncentraci. Oni jsou však opravdoví profesionálové. Šampionát pro ně byl jen měsíc práce, ale tím hlavním je pro ně klub. Už od přípravného kempu ve Slovinsku až dosud odváděli všichni nymburští reprezentanti skvělou práci.

Pozoroval jste na nich po šampionátu zvýšené sebevědomí?

Ano. Ale to nebylo jen kvůli šampionátu, ale také díky faktu, že jsme hráli dobře jako tým. Když hraje tým dobře, každý hráč má více sebevědomí. Mnohem důležitější pro mě je, že tým funguje dobře pohromadě, hráči si vzájemně důvěřují, pomáhají si, a to je ta největší síla mančaftu. Nikdo na nikoho nežárlí. Vojta (Vojtěch Hruban) může dát dvacet bodů, všichni mu to přejí a jsou šťastní. Příště nastřílí dvacet bodů zase někdo jiný a opět budou všichni rádi. Tým je v tomto ohledu opravdu zdravý.

Nymburk má z pohledu statistik jednu z nejlepších obran v Lize mistrů. Je to ideální základ směrem ke zbytku sezony?

Jsou to jen čísla. Trenéři nikdy nejsou spokojení. Pořád hledáme, co se dá zlepšit. Nemohu říci, jestli jsme mezi nejlepšími obranami soutěže. Cifry neukazují vždy realitu. Chci věřit spíše tomu, že patříme mezi nejpracovitější týmy. Kluci opravdu makají. Všechno je spolu spojeno. Noví mladí hráči se připojili ke zkušeným a můžeme teď hrát jiným stylem, presovat soupeře po celém hřišti. Snažili jsme se přijít s něčím, co je pro basketbal na této úrovni trochu unikátní. Stále musíme zlepšovat obranu i ofenzivu, abychom byli ještě lepší a dostali se mezi úplně nejlepší týmy v soutěži.

Splňuje tedy tým to, co jste si představoval, když jste v létě kádr sestavoval?

Hrajeme stylem, který jsme si v létě s mým realizačním týmem představovali. Se Sašou Sekuličem a Ričkou Reimarisem (asistent a kondiční trenér) děláme všechno dohromady. Ještě bychom chtěli zlepšit samotnou kvalitu hry. Ale energie, nasazení, soudržnost, týmovost, nálada v kabině, to všechno přesně naplňuje mé představy.

Máte nějaké poselství před rokem 2020?

Chci poděkovat všem našim fanouškům, kteří chodí na zápasy a vytvářejí nám tam skvělou atmosféru. Pomáhají nám, abychom ze sebe každý zápas dostávali to nejlepší a makali jsme naplno. A děkuji také našemu vedení a sponzorům, že se starají o to, abychom dostali vše, co potřebujeme. Je to týmová práce na hřišti i mimo ně.