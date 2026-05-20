Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nymburk se v semifinále nezdržel, Opavu porazil ve čtyřech zápasech

Autor: ,
  21:15
Nymburští basketbalisté jsou podvaadvacáté v ligovém finále, v němž budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98:86 a sérii ovládli 4:0 na zápasy. Soupeřem obhájců titulu bude lepší z duelu Pardubic s Brnem, které v druhém semifinále vede 2:0 po dvou výhrách na soupeřově palubovce.
Isaiah Gray brání Vojtěcha Hrubana.

Isaiah Gray brání Vojtěcha Hrubana. | foto: BK Opava

František Váňa střílí přes Františka Rylicha.
Nymburský trenér Oren Amiel.
Trenér Opavy David Zach.
Šimon Puršl staví clonu pro Jakuba Slavíka, brání František Rylich.
11 fotografií

Po předchozích třech jasných porážkách Opavané tentokrát svedli s favoritem vyrovnaný souboj. Na konci třetí čtvrtiny Wesley Person Jr. trojkou snížil na rozdíl tří bodů, ale Sehnal vzápětí odpověděl stejně. Ve čtvrtém dějství hosté znovu odskočili a pohlídali si hladký postup.

Výbornou střeleckou formu potvrdil Jaromír Bohačík, jenž dal 21 bodů včetně tří trojek z pěti pokusů. David Böhm přispěl k vítězství 18 body za necelých 13 minut na hřišti, k tomu přidal sedm doskoků. Domácí tým střelecky táhl autor 18 bodů Jakub Slavík.

František Váňa střílí přes Františka Rylicha.

Opava je jediným klubem, který kdy Nymburk dokázal v play off sérii porazit. V roce 2023 ho zastavila v semifinále a následně získala titul. Letos ji čeká boj o bronz.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Semifinále play off – 4. zápas

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 86:98 (18:19, 34:41, 64:70)
Nejvíce bodů: Slavík 18, Gray 14, Person 10, Kavan a Šiřina po 8, Puršl 7 - J. Bohačík 21, Böhm 18, Sehnal 16, Kříž a Santos-Silva po 10, Matěj Svoboda 9, Shumate 7. Konečný stav série: 0:4

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

ONLINE: Freiburg - Aston Villa 0:2, finále Evropské ligy, vedení zvyšuje Buendia

Sledujeme online
Ollie Watkins z Aston Villy slaví gól proti Boloně.

První ze tří evropských pohárových soutěží pozná svého letošního vítěze. Ve finále Evropské ligy v tureckém Istanbulu proti sobě stojí fotbalisté Freiburgu a Aston Villy, zápas má výkop ve 21 hodin a...

20. května 2026  20:30,  aktualizováno  21:49

ONLINE: USA - Německo 2:3. Otočka skóre, Michaelis posílá svůj tým do vedení

Sledujeme online
Momentka před brankou Spojených států v zápase s Německem.

Domácí hokejisté se na světovém šampionátu počtvrté pustili do akce a tentokrát ve velkém stylu. V repete loňského čtvrtfinále přestříleli Rakousko vysoko 9:0. Večer se pak utkávají Američané s...

20. května 2026,  aktualizováno  21:41

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

20. května 2026  21:41

ONLINE: Švédsko - Slovinsko 6:0. Seveřané dominují, gólové žně navyšuje Ekholm

Sledujeme online
Švédové slaví gól do sítě Slovinska.

Zaskočili Čechy i Slováky, oproti předešlým letům se zřetelně zlepšili. Překvapí slovinští hokejisté na světovém šampionátu také Švédsko? Před středečním kláním mají obě země nečekaně shodný počet...

20. května 2026,  aktualizováno  21:40

Nymburk se v semifinále nezdržel, Opavu porazil ve čtyřech zápasech

Isaiah Gray brání Vojtěcha Hrubana.

Nymburští basketbalisté jsou podvaadvacáté v ligovém finále, v němž budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98:86 a sérii ovládli 4:0 na zápasy. Soupeřem obhájců titulu bude lepší z duelu Pardubic...

20. května 2026  21:15

Kousek od ostudy. Hlavní jsou tři body, říkají hokejisté. Červenka si vzal slovo

Čeští hokejisté Michal Kempný, David Tomášek, Jakub Flek a Dominik Kubalík...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Představovali si úplně jinou cestu za tříbodovým ziskem. Jednoznačnější, klidnější. Ale kdepak! Čeští hokejisté se na mistrovství světa ani tentokrát nevyhnuli nerváku. „Každému hned blesklo hlavou,...

20. května 2026  20:47

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

Brankář opět chytil životní zápas! Pro mě byl asi těžší, příště budu lepší, hlásí Pavlát

Italský útočník Nick Saracino (18) po otočce zpoza branky těsně překonává...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Čekal ho podobný zápas jako v sobotu. Proti papírovému outsiderovi, kde jakákoliv ztráta bodu znamená obrovské překvapení. Brankář Dominik Pavlát inkasoval jediný gól, jenže i ten zadělal hokejistům...

20. května 2026

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

20. května 2026

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

20. května 2026  19:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

UEFA představila nový formát Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy

Aleksander Čeferin

Evropská fotbalová unie (UEFA) představila plánované změny formátu Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy, která bude mít zcela nový systém skupin. Změny by měly vstoupit v platnost po...

20. května 2026  19:01

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

20. května 2026  18:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.