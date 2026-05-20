Nymburk se v semifinále nezdržel, Opavu porazil ve čtyřech zápasech

Po předchozích třech jasných porážkách Opavané tentokrát svedli s favoritem vyrovnaný souboj. Na konci třetí čtvrtiny Wesley Person Jr. trojkou snížil na rozdíl tří bodů, ale Sehnal vzápětí odpověděl stejně. Ve čtvrtém dějství hosté znovu odskočili a pohlídali si hladký postup.
Výbornou střeleckou formu potvrdil Jaromír Bohačík, jenž dal 21 bodů včetně tří trojek z pěti pokusů. David Böhm přispěl k vítězství 18 body za necelých 13 minut na hřišti, k tomu přidal sedm doskoků. Domácí tým střelecky táhl autor 18 bodů Jakub Slavík.
Opava je jediným klubem, který kdy Nymburk dokázal v play off sérii porazit. V roce 2023 ho zastavila v semifinále a následně získala titul. Letos ji čeká boj o bronz.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Semifinále play off – 4. zápas
BK Opava - ERA Basketball Nymburk 86:98 (18:19, 34:41, 64:70)