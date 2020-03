Basketbalový home office. Nymburk zůstává ve střehu

Pro basketbalisty Nymburka by letošní sezona mohla být nejúspěšnější v historii. Tým namixovaný z vynikajících českých reprezentantů a ambiciózních cizinců má našlápnuto k postupu do Final Four prestižní Ligy mistrů. „I z tohoto důvodu nás aktuální situace okolo pandemie koronaviru velmi mrzí,“ přiznal Ondřej Šimeček, výkonný ředitel nymburského klubu.