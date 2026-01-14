V Česku se ukázal a míří do slavného klubu. Feazell mění Nymburk za AEK Atény

„KeyShawn měl u nás smlouvu na dobu účasti týmu v Lize mistrů s tím, že v případě postupu do osmifinále a zajímavé nabídky budeme vstřícní jednání. Jelikož měl pro něj velmi zajímavou nabídku z prestižního klubu, umožnili jsme mu ji využít,“ řekl generální manažer Nymburka Ladislav Sokolovský.
Feazell přišel do Nymburka před sezonou z Bamberku. Odehrál 19 zápasů, z toho 13 v domácí lize s průměry 11,3 bodu a 5,8 doskoku, dalších šest v Lize mistrů (10,7 bodu a 6 doskoků).
Nymburk v domácí soutěži útočí na třetí titul za sebou a 21. v historii, vedle toho ho čeká osmifinálová fáze Ligy mistrů. Do ní se dostal po úspěšně zvládnutému předkolu, v němž dvakrát porazil Heidelberg (72:63 a 78:71). „V současné době intenzivně pracujeme na posílení týmu tak, abychom byli v extrémně náročné skupině Ligy mistrů schopni se poprat o postup,“ uvedl Sokolovský.
V osmifinále Champions League se Nymburk utká o jedno ze dvou postupových míst s Gran Canarií, Tenerife a Terstem. Do nadstavbové skupiny L vstoupí 20. ledna na palubovce Tenerife, o týden později bude doma hostit Gran Canarii.