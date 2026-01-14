V Česku se ukázal a míří do slavného klubu. Feazell mění Nymburk za AEK Atény

Autor: ,
  12:32
Nymburk přišel o jednu z opor, americký pivot KeyShawn Feazell přestoupil do AEK Atény. Dvacetinásobný český šampion bude hledat za sedmadvacetiletého basketbalistu náhradu. Klub o odchodu čtvrtého nejlepšího střelce mužstva informoval na svém webu.
KeyShawn Feazell z Nymburka přihrává v zápase se Sabahem.

KeyShawn Feazell z Nymburka přihrává v zápase se Sabahem. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Nymburský basketbalista Keyshawn Feazell smečuje v utkání s Hradcem Králové.
KeyShawn Feazell z Nymburka zakončuje v zápase se Sabahem.
Keyshawn Feazell z Nymburka zakončuje v utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.
KeyShawn Feazell (vlevo) z Nymburka krotí míč v zápase s Olomouckem.
8 fotografií

„KeyShawn měl u nás smlouvu na dobu účasti týmu v Lize mistrů s tím, že v případě postupu do osmifinále a zajímavé nabídky budeme vstřícní jednání. Jelikož měl pro něj velmi zajímavou nabídku z prestižního klubu, umožnili jsme mu ji využít,“ řekl generální manažer Nymburka Ladislav Sokolovský.

Feazell přišel do Nymburka před sezonou z Bamberku. Odehrál 19 zápasů, z toho 13 v domácí lize s průměry 11,3 bodu a 5,8 doskoku, dalších šest v Lize mistrů (10,7 bodu a 6 doskoků).

Nymburk v domácí soutěži útočí na třetí titul za sebou a 21. v historii, vedle toho ho čeká osmifinálová fáze Ligy mistrů. Do ní se dostal po úspěšně zvládnutému předkolu, v němž dvakrát porazil Heidelberg (72:63 a 78:71). „V současné době intenzivně pracujeme na posílení týmu tak, abychom byli v extrémně náročné skupině Ligy mistrů schopni se poprat o postup,“ uvedl Sokolovský.

V osmifinále Champions League se Nymburk utká o jedno ze dvou postupových míst s Gran Canarií, Tenerife a Terstem. Do nadstavbové skupiny L vstoupí 20. ledna na palubovce Tenerife, o týden později bude doma hostit Gran Canarii.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
ZVVZ USK Praha vs. Flammes CaroloBasketbal - 3. kolo nadstavby - skupina E - 14. 1. 2026:ZVVZ USK Praha vs. Flammes Carolo //www.idnes.cz/sport
14. 1. 19:00
  • 1.06
  • 24.90
  • 9.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Hašek, jak ho neznáte. Buffalo připravuje dokument o brankářské legendě

Plakát k novému dokumentu o Dominikovi Haškovi, který představí americký klub...

Legenda českého i světového hokeje dostává vlastní dokument. Americký klub Buffalo Sabres oznámil vznik filmu Dominik Hašek: Vždy brankář, který se zaměřuje na životní i sportovní cestu jednoho z...

14. ledna 2026  12:50

Česko se na Euru spoléhá na zuberské střední spojky. Jak je vidí jejich trenér

Lukáš Mořkovský se snaží protlačit ke střele přes Quentina Colmana.

Do reprezentace házenkářů dodávali dlouho hlavně křídla. Na mistrovství Evropy, které začíná ve čtvrtek v Norsku, však nejede ani jedno se zuberskými kořeny. Zato všechny tři střední spojky – Lukáš...

14. ledna 2026  12:47

V Česku se ukázal a míří do slavného klubu. Feazell mění Nymburk za AEK Atény

KeyShawn Feazell z Nymburka přihrává v zápase se Sabahem.

Nymburk přišel o jednu z opor, americký pivot KeyShawn Feazell přestoupil do AEK Atény. Dvacetinásobný český šampion bude hledat za sedmadvacetiletého basketbalistu náhradu. Klub o odchodu čtvrtého...

14. ledna 2026  12:32

Kruté pravdy ukrajinského Čecha: Dá se zvyknout na vše. Kromě dršťkové polévky

Dmitrij Prokopcov jako trenér havlíčkobrodských stolních tenistů

Většinu svého života prožil v České republice, společně s českou manželkou zde vychovává dvě dcery (13 a 11 let) a svoji novou vlast dokonce v roce 2016 reprezentoval ve stolním tenise i na...

14. ledna 2026  12:28

Macháč uspěl v Adelaide a vyzve Munara. Čtvrtfinále čeká i Menšíka v Aucklandu

Tomáš Macháč na kurtu

Tomáš Macháč porazil francouzského tenistu Quentina Halyse 6:4. 6:2 a postoupil na turnaji v Adelaide do čtvrtfinále. Markéta Vondroušová z generálky na Australian Open odstoupila kvůli kvůli bolesti...

14. ledna 2026  8:14,  aktualizováno  12:20

Jméno Ibrahimovic se vrací do Ajaxu, v klubu bude hostovat Zlatanův syn

Maximilian Ibrahimovic.

Do Ajaxu Amsterdam se po více než dvou desetiletích vrací jméno Ibrahimovic. Devatenáctiletý Maximilian, syn bývalého švédského kanonýra Zlatana Ibrahimovice, bude v nizozemském klubu do konce sezony...

14. ledna 2026  12:16

Zabystřan přidá další pódia. A co Ledecká? Majitel Kästle nejen o českých hvězdách

Premium
Majitel značky Kästle Tomáš Němec během mistrovství světa v...

Od našeho zpravodaje v Rakousku Minulý víkend strávil v Zauchensee sledováním sjezdu Ester Ledecké, ve čtvrtek míří do ikonického Wengenu za Janem Zabystřanem. Tomáš Němec, miliardář, lyžařský nadšenec a majitel firmy Kästle, která...

14. ledna 2026

Zlínští volejbalisté získali klid před extraligovou bouří. Udrží Bartoše?

Volejbalista Adam Bartoš ve zlínském dresu.

Tohle vítězství jim bodlo. Přišlo po sérii čtyř nezdarů. Volejbalisté Fatry Zlín porazili Beskydy i potřetí v sezoně, navíc v hale přímého konkurenta v boji o předkolo extraligového play off, a...

14. ledna 2026  11:58

Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku. Na Hanou míří Sejk

Olomoucký kapitán Radim Breite vynadal Slávistovi Davidu Douděrovi.

Když v zimě roku 2020 přestoupil do fotbalové Sigmy záložník Radim Breite, ani o sám si nemohl myslet, že na Hané zanechá tak velkou stopu. V Olomouci nakonec strávil šest let, odehrál 181 ligových...

14. ledna 2026  11:44

Jsi gay, u nás si nezahraješ! Fotbalista, který inspiroval svět, obvinil bývalý klub

Josh Cavallo v akci za Adelaide United.

Následovali ho mnozí. Australský fotbalista Josh Cavallo, který jako první na světě během aktivní kariéry otevřeně promluvil o své homosexuální orientaci, před lety inspiroval k tzv. coming outu i...

14. ledna 2026  11:40

Na začátku se dost bloudilo, já vše trefil. Engel zapsal jeden z životních výsledků

Milan Engel na trati Rallye Dakar.

Na Rallye Dakar je už podvanácté a zažil toho při ní mraky. Ale jednu z nejsilnějších vzpomínek bude mít motorkář hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group Milan Engel na úterní devátou,...

14. ledna 2026  11:30

Krejčí a spol. dostali lekci na hřišti Lakers. James promáchl šanci na další rekord

Vít Krejčí z Atlanta Hawks střílí na koš Los Angeles Lakers, brání ho LeBron...

Atlanta Hawks v NBA prohráli na hřišti Los Angeles Lakers 116:141, rozhodl už první poločas, který hosté ztratili 60:81. Český basketbalista Vít Krejčí odehrál za poražené 21 minut, když nastoupil v...

14. ledna 2026  7:40,  aktualizováno  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.