Dres mistrovského Nymburka bude po necelém půlroce opět oblékat americký basketbalista Jay Shumate. Nejlepší střelec Středočechů z minulé sezony se do NBL vrací z Francie.
Klub na svém webu oznámil, že angažováním šestadvacetiletého podkošového či křídelního hráče zareagoval na zranění pivota Marcuse Santose-Silvy, který bude mimo hru do prosince.

„Všichni ho tu máme rádi. Narodily se mu tady děti, máme mnoho společných zážitků. I proto jsme ho v létě chtěli udržet, nakonec však zamířil do Francie. Nyní se otevřela znovu možnost ho získat, a jelikož se nám jeden z podkošových hráčů zranil a bude to na delší dobu, rozhodli jsme se znovu posílit především směrem k Lize mistrů,“ uvedl generální manažer klubu Ladislav Sokolovský. „Věříme, že J. T. nám přinese energii a také svou velmi dobrou střelbu,“ dodal.

Shumate v minulé sezoně zaznamenal v průměru 12,4 bodu na zápas. Z tříbodové vzdálenosti byl úspěšný z téměř 44 procent a při zakončení za dva body ovládl ligovou statistiku s úspěšností 74,1 procenta.

V létě odešel do Bourgu, týmu francouzské ligy a účastníka Eurocupu, podle nymburského klubu ale nebylo možné, aby tam byl společně s manželkou a v Česku narozenými dvojčaty, proto angažmá ukončil.

