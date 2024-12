Chlouba Nymburka. Odchovanec Rylich prodloužil u mistra smlouvu

„Má velmi dobré basketbalové schopnosti a je příkladem nasazení a obětavosti. Má velké cíle a obrovskou vůli těchto cílů dosáhnout. Skutečně ztělesňuje hodnoty, které patří k Nymburku,“ uvedl kouč Francesco Tabellini.

„Udělal za poslední dva roky výrazný progres a vypracoval se mezi klíčové hráče týmu. Navíc je to stále mladý hráč, který má nejlepší roky teprve před sebou,“ doplnil generální manažer Ladislav Sokolovský.

Rylich připustil, že jako i další hráči z nymburské akademie neměl lehkou roli a musel si na šanci počkat. „Postupem času jsem se ale vypracoval a těžil z toho, že mohu trénovat s tak kvalitními spoluhráči. Dá se říci, že to prodloužení smlouvy je i odměna za trpělivost,“ řekl Rylich.

„Ty tři roky jsou poměrně dlouhá doba a uvidíme, co všechno se za ně stane. Ale já se budu snažit je využít co nejlépe,“ dodal hráč, který v aktuální sezoně nastupuje v NBL a Lize mistrů v průměru na 19 minut, přispívá bezmála sedmi body na zápas a jeho silnou stránkou je obrana. Letos si vysloužil premiérově i nominaci do národního týmu, ale zatím příležitost naskočit z lavičky ještě nedostal.