Nymburk přivítá v Lize mistrů poslední tým tabulky Mornar Bar

„Mornar sice zatím nic nevyhrál, ale skoro všechny zápasy měli vyrovnané až do koncovky. Není to žádný outsider skupiny, spíše tým, který měl zatím docela smůlu. Kdyby měl jednou dvakrát lepší den, klidně mohl mít bilanci 2/3 či 3/2,“ řekl křídelník Vojtěch Hruban klubovému webu Nymburka.

Čtyři z pěti zápasů prohrál tým z Černé Hory maximálně rozdílem osmi bodů. Jen Nižnímu Novgorodu, na jehož palubovce Nymburk minulý týden uspěl a upevnil si druhé místo, Mornar Bar podlehl o 20 bodů.

Jeho největší hvězdou je americký rozehrávač reprezentující Gruzii Jacob Pullen, který v minulosti hrál v NBA za Philadelphii a v Evropě působil v Barceloně či Chimki Moskva. Ve španělské lize drží rekord s 12 proměněnými trojkami v utkání. V tomto ročníku Ligy mistrů má průměr 17,2 bodu na zápas a řadí se na desáté místo nejlepších střelců soutěže.

Americký rozehrávač Derek Needham má černohorský pas a na představil se na letošním mistrovství světa v Číně stejně jako Milko Bjelica a Saed Šehovič. Oporami jsou také Mirza Begič a Damir Markota, který odehrál 30 zápasů za Milwaukee v NBA.

„Je to tým, který má hodně útočných zbraní a prohrává spíše obranou, takže na nás bude, abychom jejich útok dokázali přibrzdit. Mají tam silnou čtveřici hráčů Pullen, Needham, Begič a Bjelica. To je základní osa týmu. Zbytek hraje spíše druhé housle. Tato čtveřice tvoří a dává body,“ doplnil Hruban.

„Mornar má k dispozici velmi zkušený kádr, ale také s věkovým průměrem kolem třiceti let. Zejména pivotům je už hodně přes třicet a postupně ztrácí rychlost. V tom by měla být naše výhoda,“ podotkl Hruban.

„Tentokrát by na ně měla platit ještě více naše rychlá hra dopředu. Přeci jen jejich pivoti jsou velcí a těžcí, takže když proti nim budeme běhat, tak by to měla být naše výhoda. Nejen z pohledu snadných košů z protiútoků, ale i kvůli tomu, že rychlé tempo oni nemohou vydržet celý zápas,“ dodal Hruban k poslednímu domácímu zápasu Ligy mistrů v tomto roce před sérií tří utkání venku.