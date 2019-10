Evropský cíl začal dostávat obrysy. Nymburk začal v Lize mistrů dobře

Úspěch v prestižní evropské soutěži byl vyhlášen jako velký cíl začínajícího klubového ročníku. A vypadá to, že by se snad mohlo zadařit. Nymburk zvládl domácí zápasy s německým Bambergem (91:71) i tureckým Gaziantepem (74:72 po prodloužení) a po dvou odehraných kolech vede před španělským Tenerife osmičlennou základní skupinu.

„Los byl ošemetný. Úvodní dva zápasy doma, což byla na první pohled výhoda. Ale až když jsme oba zvládli, můžeme potvrdit, že to opravdu výhoda byla,“ řekl nejzkušenější hráč nymburského týmu Petr Benda, který byl proti Turkům se šestnácti body nejlepším střelcem týmu.

Úspěšný vstup do soutěže by neměl zastínit nedostatky, které Nymburku proti Gazientepu znemožnily odehrát poklidnější zápas. Ono je logické, že si sestava teprve sedá, vždyť seznam cizinců je úplně nový a úspěšní reprezentanti ze skvělého mistrovství světa v Číně zase prakticky neprošli klubovou přípravou. I tyhle aspekty se podepsaly pod sérii chyb, které Turkům dovolily uvažovat o triumfu, přestože už ztráceli propastných dvacet bodů.

„Představit si, že bychom takový zápas prohráli... Obávám se, že by nás to dost srazilo. Teď se po výhře můžeme podívat na tu spoustu chyb,“ nabádá kapitán Pavel Pumprla. „Nejsou to ale chyby, které by se nedaly odstranit. Musíme si víc hlídat útočný doskok soupeře a trochu víc s rozmyslem hledat pozice v útoku, hlavně když se nedaří z dálky a nejde dát koš.“

Příští týden čeká na Nymburk první venkovní zápas, odehraje ho na palubovce VEF Riga. Než tam nastoupí, zvládne v mezidobí ještě dva ligové zápasy. Už včera si poradil s USK Praha (99:78) a zítra přivítá v nymburském sportovním centru Opavu.

„Máme sice hodně co zlepšovat a to, co předvádíme, určitě není náš vrchol, ale věřím, že postupem času to bude lepší a lepší,“ řekl Petr Benda.

Výhledovým cílem Nymburka je postup mezi čtyři nejlepší celky Ligy mistrů. Pokud by to zvládl už nyní, byl by to megaúspěch.