Rasta z města Vechta. V Lize mistrů jdou Češi na německé překvapení

„Všichni si musí být vědomi toho, že nás čeká velmi těžké utkání proti soupeři vysoké úrovně, který je z jedné z nejlepších lig v Evropě. Má talentované hráče a trenéra, který před pár lety působil v Eurolize. Očekávám, že zápas nebude mít hladký průběh. Musíme bojovat pohromadě s maximální touhou získat výhru, která by pro nás byla velmi důležitá. A věříme, že nás lidi poženou, co to jen půjde,“ řekl Tabellini.

Devatenáctinásobný český šampion zažívá vydařený úvod sezony, včetně přípravy vyhrál všech 16 zápasů. Do hlavní soutěže LM se dostal z kvalifikace, na hřišti Promitheasu Patras uspěl 86:78 a favorizovaný Galatasaray zdolal 87:75.

„Jednou z hlavních ingrediencí, které nás dovedly do pozice, ve které nyní jsme, je pokora. A také že tým dokázal využít mentalitu outsidera a vzpurnost proti favorizovaným soupeřům. Teď po pár výhrách není důvod toto měnit. Je extrémně důležité, aby tým, klub i fanoušci drželi tuto naši identitu. Musíme zůstat pohromadě, pokorní a držet si vzpurnost,“ uvedl Tabellini.

V případě výhry nad Vechtou by se Středočeši výrazně přiblížili postupu. Ze čtyřčlenné skupiny jdou dál tři: vítěz přímo do osmifinálové části, celky na druhém a třetím místě do předkola.

„Když jsem byl v Bambergu, tak Vechta byla ve druhé lize, takže je ještě tolik neznám. Je to pro nás první domácí zápas ve skupině a chceme navázat na to, co jsme hráli dosud. Já to nevidím tak, že bychom teď byli favoritem. Musíme si uvědomit, že přijede tým z německé ligy a my jsme proti němu outsider. Ale chceme odehrát dobrý zápas a vyhrát,“ uvedl Jaromír Bohačík.

James Palmer Jr. (vlevo) z Galatasaray útočí v zápase s Nymburkem, brání ho Jaromír Bohačík.

Vechta na první vítězství v tomto ročníku LM čeká. V Istanbul prohrála 91:103, doma s Promitheasem 86:88. Včetně německé ligy uspěla ve dvou ze sedmi duelů.

„Z tří našich soupeřů se oni nejvíce blíží naší hře, hrají rychle, ale ne až tak jako my. Je to mladý tým, tak by s námi mohli více běhat. Po dvou našich výhrách je Vechta v roli outsidera, berou to asi tak, že u nás nemají co ztratit. To se pak hraje mnohem jednodušeji, takže o to nebezpečnější budou. Naopak od nás teď všichni očekávají, že vyhrajeme. Ale Vechta je velmi kvalitní tým ze silné ligy,“ řekl rozehrávač Ondřej Sehnal.

Nymburk bude opět spoléhat na dvojici amerických střelců Christiana Bishopa a Stephena Browna, kteří zatím v soutěži mají průměr 13,5 bodu na zápas. Vechtu střelecky drží Američan Jayden Garden s průměrem 17 bodů. „Mají také dominantního rozehrávače Tygera Campbella, který umí střílet i najíždět. Spolu s jejich mladým pivotem tvoří silné duo. Bude tedy záležet na tom, jak se nám povede zastavit právě rozehrávače,“ dodal Sehnal.

Na Královce Nymburk odehraje všechny domácí zápasy LM, jelikož jeho hala ve sportovním centru nesplňuje kapacitní nároky soutěže. Vrátí se do ní po dvou letech. „Neočekávám nic jiného než vyprodanou Královku a moc se na to těšíme. Loni jsme v Praze nehráli, rád vzpomínám na ty zápasy, které jsme tam před plným hledištěm odehráli dříve,“ doplnil Bohačík.