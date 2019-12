Nymburští odletěli do Atén bez Bohačíka, čeká je starý známý Hatcher

Nymburk v dosavadním průběhu soutěže prohrál jen se suverénem skupiny A Tenerife, ale teď ho čeká série tří zápasů venku. Po Peristeri nastoupí český šampion na palubovce Bambergu a poté v Turecku proti Gaziantepu. „My se nedíváme dál než na příští zápas,“ řekl trenér Oren Amiel na klubovém webu.

Peristeri patří v řecké lize druhé místo a v Lize mistrů je páté. Vedení klubu se přesto rozhodlo ukončit spolupráci s trenérem Iliasem Zurosem. Bývalého kouče řecké reprezentace nahradil asistent Nikos Papanikopulos a pod jeho vedením tým porazil 101:63 poslední celek řecké ligy Larisu.

„Viděl jsem statistiku, že týmy, které změnily trenéra, vždy v prvních pár zápasech zničily soupeře. Hráčům to dává extra motivaci. Pro nás to znamená, že musíme jít do zápasu o to lépe připraveni a obezřetnější,“ uvedl Amiel.

„Vždy to má dvě stránky. Určitě to přinese trochu změnu jejich strategie a my nemáme tolik času a zdrojů, jak se na nového kouče připravit. Ale na druhé straně známe jejich hráče,“ řekl křídelní hráč Vojtěch Hruban, na kterého bude Nymburk při absenci Jaromíra Bohačíka hodně spoléhat. Nejlepšího střelce týmu vyřadilo ze hry zranění chodidla.

Středočeši navíc stále nemají náhradu za kapverdského střelce Ivana Almeidu. První šance v Lize mistrů by se tak mohl dočkat mladý Jakub Tůma.

William Hatcher v černém dresu Partizanu Bělehrad v duelu s PAOK Soluň.

Oporou Peristeri je zkušený rozehrávač Will Hatcher, který v letech 2008 až 2012 působil v Děčíně. „Peristeri je velmi dobrý tým a očekávám hodně vyrovnaný zápas. Měli několikrát docela smůlu, jinak mohli být mnohem výše,“ připomněl Hruban těsné prohry Peristeri s Nižním Novgorodem, Bambergem a Tenerife.

Zápas v Řecku odstartuje v 18:00 SEČ.