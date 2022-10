Basketbalisté Nymburka zabojují na hřišti Igokey o důležitou první výhru v LM

„Bude to velká bitva. Igokea je velmi dobrý tým, fyzicky vyspělý, atletický a hodně se soustředí na doskok. Tomu se musíme vyrovnat a pokusit se zvítězit,“ uvedl Štelmahers v tiskové zprávě. „Není moc času vymýšlet na doskoku něco nového, co by nám pomohlo. Je to hlavně o tom, aby hráči ukázali bojového ducha, vyhrávali souboje pod košem a soustředili se na doskok ještě více než obvykle,“ nabádal.

Nymburk prohrál před dvěma týdny s Bilbaem 54:68, Igokea na hřišti Bahcesehiru 67:70. „Pro oba týmy to bude jeden z nejdůležitějších zápasů skupiny. Oba na úvod prohrály a komu se poštěstí vyhrát tento zápas, tak si zvedne sebevědomí do další fáze,“ řekl pivot Petr Benda, jemuž chybí jediný doskok, aby jako první hráč v historii soutěže pokořil hranici 350 doskoků.

Osmnáctinásobný český šampion může oplatit Igokee v hale Laktaši porážku z minulé sezony. Přestože Nymburk loni doma zvítězil 86:82, na palubovce soupeře neuspěl (69:76) a skončil ve skupině poslední bez postupu. O rok dříve tam Nymburk hrál proti Bamberku, který kvůli pandemii koronaviru nemohl hrát doma v Německu, a uspěl 91:80.

„Halu známe a víme, do čeho jdeme. Rád se vracím do hal, kde už jsem hrával. Tady hrajeme už třetí rok po sobě, polovina týmu tu už byla, tak uvidíme, jak nám to půjde tentokrát. Čekám, že Igokea bude hrát podobný fyzický basketbal jako loni. Na každé pozici mají hráče kolem dvou metrů, mají silný doskok a jsou nepříjemní v obraně,“ uvedl Benda.

Přestože týmy prošly obměnou, na obou stranách je řada aktérů, kteří si loňské vzájemné duely pamatují. V dresu Igokey to jsou z opory Nikola Tanaskovič, Marko Jošilo, americký pivot De Shawn Stephens a Antabia Waller, který bude čelit Nymburku už potřetí - v minulosti proti němu hrál i za Mornar. Barvy bosenského týmu obléká nově bývalý hráč Nymburka Kendrick Ray, který byl v roce 2018 zvolen nejužitečnějším basketbalistou české ligy.

„Jeho předností je rychlost a dynamika. Kluci z Pardubic, kteří s Igokeou hráli v přípravě, mi říkali, že docela nabral i svalovou hmotu, což by mohlo být nebezpečné. Musíme se s ním poprat a udržet ho na co nejmenším počtu bodů. Pevně věřím, že si odvezeme první výhru v této sezoně Champions League, protože naše výkonnost jde nahoru,“ řekl kapitán Martin Kříž.

Nymburku má nově pomoci kanadský rozehrávač Marek Klassen, který nahradil zraněného Kamaua Stokese. Třicetiletý rodák z Vancouveru přispěl o víkendu 14 body a osmi asistencemi k těsné výhře nad Pardubicemi 76:73. „Věřím, že bude naším lídrem a prodlouženou rukou trenéra na hřišti. Snad nám pomůže vyhrát hodně zápasů,“ dodal Štelmahers.