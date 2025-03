Přiletí Falco, něco si přej. Nymburk si může zajistit čtvrtfinále Ligy mistrů

„Každý v týmu věří, že postoupíme. Ale ještě to nemáme. Je to blízko, ale musíme si to vybojovat. Nesmíme se uspokojit, ale připravit se na další zápasy. Když nad Szombathely vyhrajeme, tak postup už bude hotový, ale je ve hře i první místo, což je také jeden z cílů. Takže jdeme zápas od zápasu a radovat se budeme případně až po posledním kole,“ řekl v tiskové zprávě kapitán Martin Kříž.

Svěřenci trenéra Franceska Tabelliniho udělali významný krok k postupu minulý týden, kdy vyhráli na palubovce Nanterre jasně 100:77. Francouzskému soupeři oplatili domácí porážku 86:90 a mají s ním lepší vzájemné skóre. Získali desáté vítězství v tomto ročníku soutěže, třetí v osmifinálové skupině a se sedmi body jsou spolu s Murcií v čele tabulky.

V případě neúspěchu by Nymburk mohl získat jistotu postupu i o den později a to za předpokladu, že by Nanterre prohrálo doma s Murcií. „Nikdo ale nechce spoléhat na to, že by nám už tyto výhry mohly stačit. Všichni máme mentalitu, že chceme vyhrát oba zbývající zápasy a postoupit z prvního místa. Víme, co umíme, a víme, že můžeme vyhrát. S tím půjdeme do každého zápasu,“ uvedl rozehrávač Ondřej Sehnal.

Nymburk bojuje o pátou účast ve čtvrtfinále evropských pohárů. Jednou se mezi osm nejlepších týmů dostal v EuroCupu, dvakrát v Lize mistrů a naposledy vloni ve FIBA Europe Cupu. Pokud by Středočeši osmifinálovou skupinu vyhráli, mohli by jít ve čtvrtfinále na lehčího soupeře. Také by měli výhodu domácího prostředí pro případný třetí rozhodující zápas.

V případě postupu do Final Four by Nymburk dosáhl největšího úspěchu v klubové historii. Naposledy se český mužský tým dostal v soutěžích FIBA mezi nejlepší čtyři v roce 2004, kdy Brno bylo třetí v tehdy nově vznikajícím FIBA Europe Cupu.

Basketbalisté Szombathely jsou v osmifinálové skupině L se čtyřmi porážkami poslední a nemají už šanci postoupit. Nymburk vyhrál první duel v Maďarsku 106:86, pomohlo mu také 17 trojek. Jejich nejlepším střelcem byl s 25 body Jaromír Bohačík.

Jaromír Bohačík z Nymburka zakončuje na koš Szombathely.

Čeští šampioni jsou nejlépe doskakujícím týmem soutěže (42,6), mají průměr 16,7 útočných doskoků na zápas. Nasbírali rovněž nejvíce pokusů za dva body a dostávají nejméně dvoubodových košů. Do úterního utkání by měli jít v plné síle, po dlouhé nemoci se vrátil také Jakub Tůma.

Nejlepším střelcem hostů je maďarský hráč Zoltán Perl, který má průměr 19,9 bodu na zápas a je pátým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Szombathely je po Nymburku a Rytasu z litevského Vilniusu třetím nejčastěji zakončujícím mužstvem za dva body.