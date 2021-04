Pro nás největší úspěch v historii, nebál se velkých slov nymburský Benda

Šestnáctinásobný český šampion sice ve čtvrtek v Zaragoze utržil první porážku ve skupině L (71:90), ale hráči Nymburka juchali spolu s domácími díky výhře Bambergu nad Sassari.

„Zatím nemám slov. Pro mě i pro klub je to největší úspěch v historii. Měli jsme několik úspěchů, ale pokaždé pak přišly slabší roky. Tentokrát se nám to povedlo ve dvou sezonách po sobě a to je neskutečné,“ rozplýval se devětatřicetiletý Benda. „ Je to krásné a ještě to bude více krásné, až se dostaneme do dějiště Final Eight. Ale postupem to pro nás nekončí, my chceme dál vyhrávat.“



Nymburk ještě bude v úterý na hřišti Dinama Sassari a ve čtvrtek v domácí odvetě se Zaragozou bojovat o posun na první místo. Loni se hrál nově zavedený formát Final Eight na začátku října poté, co soutěž přerušila pandemie koronaviru.

Předtím stihl Nymburk v osmifinále přejít přes tureckou Bandirmu, na závěrečném turnaji v Aténách vypadl ve čtvrtfinále s pořádajícím AEK. Premiérovou účast mezi nejlepšími osmi si tak nemohl vychutnat kádr, který ji vybojoval, ale už obměněný pro nový ročník.

„Oproti minulé sezoně je to lepší hlavně v tom, že to dohrajeme už teď. Tedy alespoň doufám, nechci to zakřiknout. Máme druhou šanci uhrát tam lepší výsledek než na začátku této sezony. Když budeme všichni zdraví, tak budeme hodně konkurenceschopný tým,“ podotkl Benda.

O minulé účasti na finálovém turnaji Ligy mistrů se Nymburk dozvěděl po rozhodnutí od zeleného stolu, tentokrát u šatny v Zaragoze po konci duelu Bambergu. „První pocity byly rozporuplné, nevěděli jsme, jestli se máme radovat. Ale rychle ta radost přišla. Když nám (sportovní ředitel) Láďa Sokolovský přišel říct, že jsme postoupili, tak nám to náladu otočilo o sto procent,“ popsal Benda.

Nymburk udělal velký krok k postupu v úterý v bosenském Laktaši, kde porazil Bamberg po obratu 91:80, přestože prohrával až o 18 bodů. Vyrovnal se i s absencemi opor Retina Obasohana a většinu utkání i kapitána Vojtěcha Hrubana. Teprve v sobotu v ligovém zápase v Brně se přitom tým vrátil do hry po čtrnáctidenní karanténě a nucená pauza kvůli koronavirové nákaze ho postihla už podruhé v sezoně.

„Je to nastavené tak od trenérského týmu, že po nás pořád šlapou a nenechají nás vydechnout. Máme filozofii hry a za tou si jdeme. A i když nám chybí klíčoví hráči, tak se s tím dokážeme vyrovnat a vyhrávat,“ komentoval to Benda. „V Zaragoze nám samozřejmě zranění hráči chyběli a s nimi by to asi vypadalo jinak, ale v důležitých momentech jsme ukázali, že jako tým taháme za jeden provaz a dokážeme se zastoupit.“

V Zaragoze Nymburk ještě ke konci třetí čtvrtiny vyrovnal na 54:54, ale pak už na další nástup domácích nedokázal zareagovat. „Do konce třetí čtvrtiny jsme se drželi, ale pak nás soupeř úplně přejel. Začal hrát daleko více agresivněji a my nebyli schopni zahrát naše systémy. Tam jsme to ztratili. Je to škoda, ale věřím, že v domácím prostředí jsme schopni je porazit,“ uvedl Benda.

Čtvrteční duel ve Španělsku sledovalo zhruba 300 diváků. Podle Bendy to bylo zvláštní. „Už jsme si totiž zvykli, že se hraje bez fanoušků. Opět jsme poznali, jak moc nám ti naši chybí. Každý z nás by diváky zase uvítal zpět v hale. Snad už to bude brzy, třeba do měsíce,“ přál si.