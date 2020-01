A teď pojďme zabojovat o první místo, zavelel nymburský kapitán Pumprla

„Pojďme zabojovat ještě o první místo, udělat si pozici co nejlepší. I když si v osmifinále člověk ze soupeřů moc vybírat nebude, tak je lepší nehrát proti vítězům ostatních skupin, ale proti třetím čtvrtým týmům a mít domácí výhodu,“ pochvaloval si Pumprla pozici, kterou si český šampion vybojoval.

Už nyní nymburský tým minimálně vyrovnal svůj nejlepší počin v základní skupině Ligy mistrů ze sezony 2017/18, kdy také uhrál druhé místo a měl bilanci deseti výher a dvou porážek. Deset vítězství má na kontě v tomto ročníku už nyní.

„Rád bych řekl, že jsme si to takto představovali, ale myslím si, že jsme si možná až tolik nevěřili, protože tým jsme měli nově složený a neznali jsme sílu soupeřů. Věřili jsme si asi na boj o postup do posledních kol, ale že budeme mít dvě kola před koncem nejen postup v kapse, ale i výhodu domácího prostředí, to jsme si v této těžké konkurenci asi nikdo úplně nečekali,“ řekl třiatřicetiletý křídelník.

Cesta za pojistkou druhé pozice proti Nižnému Novgorodu v Praze na Královce nebyla snadná. Soupeř vedl ve druhé čtvrtině dvakrát o 12 bodů.

„Přehráli nás našimi tradičními zbraněmi, to znamená agresivitou. My jsme možná až příliš pohodlně vstoupili do zápasu, což se občas stává po tom, co se nám povedlo před týdnem, nebo po tom stavu, co máme ve skupině,“ poukázal Pumprla na výhru na hřiště Tenerife z minulého týdne.

„Možná jsme od nich úplně nečekali takový výkon a naopak my jsme na ně nedokázali hrát stejně. Nehráli jsme agresivně, měli spoustu volných střel, které dávali. Hráče na to mají dostatečně dobré. A když je neubráníme, tak nemůžeme běhat dopředu, což je další naše velká zbraň,“ připojil Pumprla.

K obratu pomohla Nymburku třetí čtvrtina, kterou ovládl 21:6. Žádná velká bouřka v kabině jí podle Pumprly nepředcházela. „Trenér (Oren Amiel) chápe, že není třeba, že jsme si to uvědomovali docela i sami. Jen upozornil, že tohle je styl, kterým chceme hrát my, a ne aby nás tím soupeři poráželi. Začala to sestava, která začala druhý poločas, a pak už se s tím ostatní svezli,“ komentoval obrat.

„Jsem rád, že jsme už ve třetí čtvrtině to otočili velkým způsobem. I když nás to stálo spoustu sil, tak nám naštěstí do té koncovky nějaké zbyly,“ doplnil bývalý reprezentační kapitán, který po úspěchu v podobě šestého místa na loňském mistrovství světa v Číně v národním týmu skončil.

Středočeši se museli obejít bez zraněného prvního rozehrávače Mika Dixona, jehož ale ale skvěle zastoupil Deishuan Booker, s 22 body nejlepší střelec týmu v utkání.

„Částečně v některých chvílích, kdy to bylo potřeba uklidnit, tak by se jeho (Dixonovy) zkušenosti na rozehrávce hodily. Ale Book zahrál super zápas, dokonce i projevil emoce, což zatím u něj vidět nebylo. Myslím, že se do toho pěkně dostal. Mike Dixon přišel relativně nedávno, tak nebylo až tak neobvyklé, že bychom hráli bez něj,“ dodal Pumprla.