Basketbalisté Nymburka se v kvalifikaci o Ligu mistrů utkají s Trepčou z Kosova

Český šampion Nymburk usiluje v Lize mistrů o osmou účast, naposledy ji hrál v sezoně 2022/23. V kvalifikaci je poprvé. Ačkoli v minulé sezoně vybojoval domácí titul, současný český koeficient mu nezajistil přímý postup.

Pokud by Nymburk v kvalifikaci uspěl, hrál by základní skupinu D. Do ní organizátoři nalosovali německou Rastu Vechta, řecký Promitheas Patras a Galatasaray Istanbul. V případě neúspěchu by svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho bojovali stejně jako vloni v nižším Evropském poháru FIBA.