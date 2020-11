Srazit kyperského soka. Nymburk zaváhal doma, v Lize mistrů musí zabrat

Nymburk do klíčového utkání nastoupí čtyři dny poté, co v české lize podlehl USK a po více než dvou letech a 93 výhrách přišel o rekordní sérii neporazitelnosti. Stejně jako proti Pražanům budou českému mistrovi chybět dlouhodobě zranění Petr Šafarčík s Jerrickem Hardingem, do sestavy by se už ale měl vrátit Retin Obasohan.

„Samozřejmě je nepříjemné po takové době prohrát v české lize, na druhou stranu když vyhrajeme v Lize mistrů, tak se to smete ze stolu. USK budou mít radost, že nás porazili, a my budeme mít radost, že jsme porazili Keravnos,“ uvedl křídelní hráč Vojtěch Hruban v tiskové zprávě.

Středočeši zatím v novém ročníku Ligy mistrů prohrál v Dijonu a po prodloužení zvítězili nad Tofasem Bursa. Keravnos oba dosavadní zápasy ve skupině prohrál, ale Dijonu podlehl tým kolem rozehrávačů Ahmaada Rorieho a Brandona Rozzella až po prodloužení a nad Bursou vedl už dvouciferným rozdílem, než ho o výhru připravil výpadek ve třetí čtvrtině.

„V Lize mistrů to nelze brát tak, že když někdo musel projít kvalifikací, tak je automaticky nejslabší. Keravnos v předešlých dvou zápasech potvrdil, že je to hodně kvalitní tým, bude těžké s ním hrát a vyhrát. Důležité bude, abychom hráli naší rychlou hru. V posledních zápasech české ligy nám to trochu chybělo,“ uvedl pivot Petr Benda.

Výhodou Nymburka by mohl být o čtyři roky nižší věkový průměr, než má soupeř. „Doufám, že začneme hrát naši hru, tedy rychlou s tlakem v obraně i v útoku. Oni mají trochu starší tým, tak asi budou neradi běhat a budou hrát zkušenější pomalejší basketbal. Tomu se nesmíme přizpůsobit, naopak musíme zkusit je uběhat,“ přidal rozehrávač Jakub Tůma.

Zápas se uskuteční v Nymburce. Klub k tomu dostal svolení od vedení soutěže vzhledem k nařízení vlády, že se kvůli koronaviru musí hrát bez diváků. Středočeši dosud hráli domácí zápasy v Praze na Královce. Ve Sportovním centru naposledy hráli Ligu mistrů letos v lednu proti VEF Riga a z dosavadních 20 utkání, která tam odehráli, jen čtyřikrát prohráli.