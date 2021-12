Nepřišlo to, když mělo. 21 bodů k ničemu, hlesl Hruban po nymburském konci

Nymburk skončil na čtvrtém místě, které znamená konec. Kde se to pokazilo?

Skupina čtyř neodpustí vůbec nic. Nám se nepovedly koncovky dvou zápasů, a to celou skupinu rozhodlo. Pokud bychom dokázali porazit PAOK, nebo udržet náskok s Igokeou, bylo by to dneska (v zápase s Galatasarayem) úplně jinak a nemuseli bychom vyhrát.

Jak moc to mrzí?

Mrzí a ještě chvíli bude. Těch (skupinových) zápasů letos bylo málo a nestalo se asi nikdy, abychom od ledna hráli už jenom českou ligu.

Jak těžké teď bude hledat motivaci pro zbytek sezony?

Myslím, že nám trochu pomůžou Vánoce. Vyčistíme si hlavu, srovnáme se s tím. Nemůžeme chodit s hlavou dole. Takhle to prostě nepůjde. Letos bude dost těžkých zápasů i v české lize. Nikdo nebude vzlykat a nadávat, že hrajeme jenom ji.

Zpátky k rozhodujícímu zápasu. Vyrovnaný duel se zlomil ve třetí čtvrtině, kterou jste prohráli 19:29. Co se tam stalo?

Špatné rotace a hlavně to, že jsme přistoupili na hru Galatasaraye. Začali jsme s nimi hrát pět na pět a postupné útoky, což byla cesta, která nám nemohla vyjít. V první půli jsme si dobře půjčovali balon, dokázali jsme si najít volné střely a lehké koše z protiútoku. V druhém se to úplně zastavilo.

Nebylo to letos poprvé, co vás soupeř druhý poločas přehrál. Zmiňoval jste dvě kritické porážky s PAOK a Igokeou. Čím to je?

To je taková šablona našich zápasů. Jakmile jde do tuhého, tak místo toho, abychom se semknuli a hráli pořád stejně, začneme vymýšlet. Pak předržujeme balon, moc driblujeme a střílíme z těžkých pozic.

Byl problém i v širší rotaci soupeře? V poslední čtvrtině už nenastoupil nejlepší střelec Galatasaraye Purcell a další Američané, místo nichž dohrávali turečtí hráči.

Je to tým, který má velký rozpočet a může si dovolit mít deset, jedenáct kvalitních hráčů. I ti kluci, kteří obvykle nehrají v důležitých momentech, ukázali, že na tom levelu umí být. Myslím, že to bylo i tím, že měli daleko větší motivaci se ukázat. Kdyby tam zůstala ta trojice Američanů, tak by to možná mohlo vypadat jinak.

Vám osobně se v druhém poločase dařilo. Jak jste spokojený se svým výkonem?

No je to k ničemu, když to řeknu takhle. Samozřejmě dneska jsem měl lepší zápas. Bohužel si ale myslím, že v těch zápasech, kdy to mělo přijít, tak to nepřišlo. Zvlášť minulé utkání proti Igokee venku bylo z mojí strany hodně špatné. Kdyby se vyhrálo, byl bych za to rád. Takhle je to ale vlastně zbytečné.

Momenty ze zápasu Nymburk - Galatasaray Instanbul:

Je něco za co byste tým pochválil?

Musím říct, že obecně o nějakém nasazení nemůžu říct ani slovo. Ani jeden zápas nebyl o tom, že jsme nebojovali nebo nechtěli. Nehráli jsme dost dobře a dost chytře. To je takové klišé, ale je to tak. Jsme hodně nový tým a věřím, že kdyby ta sezona byla delší, daleko víc by si to sedlo, ale takhle nebyl čas.