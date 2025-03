Nymburk zná příštího soupeře v Lize mistrů, ve čtvrtfinále narazí na Galatasaray

První duel se odehraje na palubovce českého šampiona 8., nebo 9. dubna, odveta se uskuteční o týden později. Případný třetí duel se bude hrát znovu v Česku 22., nebo 23. dubna.

Svěřenci Francesca Tabelliniho se utkali s Galatasarayem už v základní skupině. Na hřišti tureckého soupeře zvítězili 87:75, doma vyhráli 80:70.

Úřadující čeští šampioni se do čtvrtfinále Ligy mistrů dostali potřetí v historii a případným postupem do Final Four by dosáhli historického úspěchu.

V prestižní soutěži, do níž postoupili z kvalifikace, mají bilanci 12:2. Po triumfu v základní skupině ovládli i osmifinálovou fázi v konkurenci Nanterre, Murcie a Szombathely.