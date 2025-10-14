Blake, ostrý jako břitva. Kterak se Schilb stal v Burgundsku klubovou legendou

Autor:
  7:17
Hledání pojítka mezi Nymburkem a Élanem Chalon, úterními soupeři v basketbalové Lize mistrů, příliš času nezabere. Stačí si prohlédnout webové stránky francouzského celku a v navigační liště lehce najdete: „Blake Schilb, víc než legenda“.
Blake Schilb slaví v dresu Élanu Chalon.

Blake Schilb slaví v dresu Élanu Chalon. | foto: Élan Chalon / flickr

Fanoušci Élanu Chalon sledují, jak míří pod střechu dres Blakea Schilba 12....
Blake Schilb hovoří ke své rodině během slavnostního ceremoniálu v Chalonu.
Fanoušci Élanu Chalon sledují, jak pod střechu haly míří dres Blakea Schilba.
Blake Schilb děkuje fanouškům Élanu Chalon.
24 fotografií

Takovou pověst si rodák ze státu Illinois po příchodu právě z kádru českých mistrů v burgundském městě vybudoval.

Nymburk vs. Chalon

ONLINE, v úterý od 18.30

Mezi roky 2009 až 2013 patřil k ústředním tvářím Élanu, a tak není divu, že se na sklonku kariéry dočkal velké pocty.

V květnu před šesti lety mu Chalon připravil působivý ceremoniál, během nějž jeho dres s číslem 11 vystoupal pod strop zaplněné haly Colisée.

Kolem vlajícího trikotu nikde nic.

Schilb byl tím prvním.

Blake Schilb děkuje fanouškům Élanu Chalon.
Dres Blakea Schilba zamířil pod střechu haly v Chalonu 12. května 2019.

Říkali mu Blake The Blade.

Po krůčcích se totiž vypracoval v hráče, který jako ostrá břitva kosil soupeře napříč soutěžemi.

Například ve finále domácího poháru 2011 nasázel 26 bodů při výhře 79:71 nad Limoges a Chalon slavil první trofej klubové historie. Kouč Grégor Beugnot si liboval: „Na tento okamžik celé město čekalo, je to odměna za veškerou odvedenou práci.“

A pochopitelně i jemu šly připsat velké zásluhy. Vždyť měl zásadní podíl mimo jiné na Schilbově růstu.

Sám basketbalista, který si k přísnému stratégovi chvíli hledal cestu, ho později označoval jako svého mentora. „Trvalo mi, než jsem si uvědomil, že jeho přístup měl vést k tomu, aby z každého hráče dostal to nejlepší,“ vzpomínal v úvodním díle série Élan History.

„Blake potřebuje mít dobrý vztah s trenéry. Ale musíte k němu být každopádně upřímní. Díky tomu ví, jak se má na palubovce chovat, a respektuje všechny pokyny. I tak ho někdy musíte popostrčit: ‚No tak hraj, jsi nejlepší!‘,“ vysvětloval Beugnot důležitost vzájemné důvěry pro deník Ouest-France.

Ženu chtěl vzít do strip baru, v blízkosti hvězd selhal. Nyní veze Sabah do Prahy

Především v sezoně 2011/12 dostál Schilb své přezdívce a dopomohl klubu k zisku unikátního treblu.

S Élanem si podmanil domácí pohár, Leaders Cup, v němž se utkaly nejlepší ligové týmy po odehrání poloviny soutěže, a nakonec i celou LNB.

Jiná tři písmena – MVP – se pravidelně objevovala u jeho jména. Skandovali je i fanoušci Chalonu, kteří si Schilba nebývale oblíbili.

Byť on sám rád oceňoval přínos spoluhráčů, touha po úspěchu v něm neoddiskutovatelně hořela.

Před ligovým finále nadšeně hlásil: „Titul by byl třešničkou na dortu, historický okamžik pro klub i něco, o čem budeme moci vyprávět svým dětem a vnoučatům. Je třeba do posledního zápasu sezony nastoupit s velkým nasazením!“

Nakonec proti Le Mans vyšvihl skvostný výkon – 20 bodů, 10 asistencí, 5 doskoků. A jak už víte z předcházejících odstavců, trofej cestovala z pařížské haly Bercy do Burgundska.

Blake Schilb slaví v dresu Élanu Chalon.

„Byl spoluhráčem, kterému bych věřil i se zavřenýma očima,“ klaněl se mu Ilian Evtimov.

V Chalonu ale rádi upozorňují: „Působení Blakea Schilba v Élanu není jen souhrn výkonů. Představoval elegancí na hřišti i mimo něj. Jeho úsměv a laskavost okouzlily všechny fanoušky.“

A jejich srdce se nadšením rozhořelo, když nejužitečnější hráč ligového ročníku 2011/12 i finálového klání oznámil: „Dodržím smlouvu, ještě jednu sezonu zůstanu!“

Hotová senzace.

Rozhodně nebylo zvykem, aby basketbalisté po snových sezonách nešli z Francie za lepším. Schilb si ovšem s klubem, k němž získal silnou citovou vazbu, ještě chtěl vyzkoušet prestižní Euroligu, kde vedle něj nastupoval například švýcarský talent Clint Capela.

V žádném dalším klubu už pozdější český reprezentant neodehrál čtyři kompletní ročníky.

I proto mu natřískaná chalonská hala během slavnostního ceremoniálu lehce uvěřila, když děkoval: „Prožil jsem tady nejlepší roky kariéry.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Nymburk vs. ChalonBasketbal - 2. kolo skupiny B - 14. 10. 2025:Nymburk vs. Chalon //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:30
  • 1.83
  • 15.70
  • 2.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Nečas režíroval výhru Colorada, asistence Zachy s Pastrňákem nestačily

Pondělní program hokejové NHL otevřelo pět předehrávaných zápasů. Jako první bylo dohráno v Buffalu, které podlehlo 1:3 Coloradu. Za vítěze znovu úřadoval Martin Nečas, jenž asistoval u dvou branek...

13. října 2025  21:19,  aktualizováno  14.10 8:06

Dramatické finále a vítězný návrat. Judista Krpálek ovládl turnaj Grand Prix v Limě

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek při prvním startu od červnového mistrovství světa vyhrál ve váze nad 100 kg turnaj Grand Prix v Limě. Další český reprezentant Adam Kopecký v...

14. října 2025  8:03

Přežil jsem všechny kluby Slovácka. Němčický o slavné éře i atypickém Širůchu

Dres s jeho číslem 12 je ve fotbalovém Slovácku posvátný. Po Pavlu Němčickém (48) ho už nikdo nikdy neoblékl. Rodák z Kunovic má v historii klubu výsostné místo. Je jediným hráčem, který na přelomu...

14. října 2025

Z Ústí se pakuje i Kennedy. Kouč postrádá energii, manažer uklidňuje: Nehoří stodola

Nepovedený rozjezd basketbalové Slunety do ligové sezony odnesl už druhý Američan. Po křídelníkovi Gloverovi se pakuje i pivot Shamarkus Kennedy. „Nemá takovou formu, jak jsme očekávali. Zkusili...

14. října 2025  7:58

Nová éra, ale s respektem k historii. Cílem je účast v Evropě, říká majitel Jablonce

Na Ligu mistrů nemyslí, ale rád by pravidelně viděl svůj tým v nižších evropských pohárech. Jakub Střeštík, nový majitel fotbalového Jablonce, zažívá první dny v oficiální roli většinového vlastníka...

14. října 2025  7:30

Blake, ostrý jako břitva. Kterak se Schilb stal v Burgundsku klubovou legendou

Hledání pojítka mezi Nymburkem a Élanem Chalon, úterními soupeři v basketbalové Lize mistrů, příliš času nezabere. Stačí si prohlédnout webové stránky francouzského celku a v navigační liště lehce...

14. října 2025  7:17

Fiasko na Faerech může zkomplikovat baráž. Čechům se hodí i neúspěch Slováků

Porážkou na Faerských ostrovech se českým fotbalistům až o třetinu snížila pravděpodobnost, že v semifinále březnové baráže o účast na mistrovství světa nastoupí v domácím prostředí. I tak však mají...

14. října 2025  6:39

KOMENTÁŘ: Bez sebekritiky. A zase od nuly. Proč českému fotbalu chybí koncepce?

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech S oblibou o sobě říká, že je rád pro lidi nečitelný. Problém je, že to tak zůstalo i po téměř dvou letech ve funkci. A že nečitelná, nejasná a nedefinovatelná byla celou dobu i hra jeho týmu. Ivan...

14. října 2025

Slováci porazili Lucembursko. Belgie v kvalifikaci MS přestřílela Wales

Slovenští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa porazili 2:0 Lucembursko a ve skupině A jsou druzí o skóre za Německem. Napravili tak minulé zaváhání v Belfastu, kde se Severním Irskem prohráli...

13. října 2025  23:26

Češky prohrály úvodní zápas rozlučkového ME pro Matelovou, neuspěli také muži

České stolní tenistky zahájily mistrovství Evropy družstev v Zadaru porážkou 1:3 s favorizovaným Portugalskem. Proti týmu, který je nasazený jako čtyřka, zatímco Češky jsou čtrnácté z 24 účastníků,...

13. října 2025  16:45,  aktualizováno  21:17

Na MS míří další nováček. Africkou kvalifikaci zvládli fotbalisté Kapverd

Fotbalisté Kapverd si poprvé zahrají na mistrovství světa. Tým z malého ostrovního státu si zajistil účast na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku v roce 2026 díky vítězství 3:0 nad Svazijskem v...

13. října 2025  20:50

Bývalý slávista Michajlov o šanci ve Spartě i Nedvědovi: Umí nastavit morálku

Na pnutí mezi Slavií a Spartou si nehraje. Martin Michajlov, jednička v brance prvoligových hokejových Litoměřic, si po sešívaném dresu zkouší i rudý. A ukazuje, že nikdy není pozdě: pořádného debutu...

13. října 2025  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.