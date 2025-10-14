Takovou pověst si rodák ze státu Illinois po příchodu právě z kádru českých mistrů v burgundském městě vybudoval.
Nymburk vs. Chalon
ONLINE, v úterý od 18.30
Mezi roky 2009 až 2013 patřil k ústředním tvářím Élanu, a tak není divu, že se na sklonku kariéry dočkal velké pocty.
V květnu před šesti lety mu Chalon připravil působivý ceremoniál, během nějž jeho dres s číslem 11 vystoupal pod strop zaplněné haly Colisée.
Kolem vlajícího trikotu nikde nic.
Schilb byl tím prvním.
Říkali mu Blake The Blade.
Po krůčcích se totiž vypracoval v hráče, který jako ostrá břitva kosil soupeře napříč soutěžemi.
Například ve finále domácího poháru 2011 nasázel 26 bodů při výhře 79:71 nad Limoges a Chalon slavil první trofej klubové historie. Kouč Grégor Beugnot si liboval: „Na tento okamžik celé město čekalo, je to odměna za veškerou odvedenou práci.“
A pochopitelně i jemu šly připsat velké zásluhy. Vždyť měl zásadní podíl mimo jiné na Schilbově růstu.
Sám basketbalista, který si k přísnému stratégovi chvíli hledal cestu, ho později označoval jako svého mentora. „Trvalo mi, než jsem si uvědomil, že jeho přístup měl vést k tomu, aby z každého hráče dostal to nejlepší,“ vzpomínal v úvodním díle série Élan History.
„Blake potřebuje mít dobrý vztah s trenéry. Ale musíte k němu být každopádně upřímní. Díky tomu ví, jak se má na palubovce chovat, a respektuje všechny pokyny. I tak ho někdy musíte popostrčit: ‚No tak hraj, jsi nejlepší!‘,“ vysvětloval Beugnot důležitost vzájemné důvěry pro deník Ouest-France.
Především v sezoně 2011/12 dostál Schilb své přezdívce a dopomohl klubu k zisku unikátního treblu.
S Élanem si podmanil domácí pohár, Leaders Cup, v němž se utkaly nejlepší ligové týmy po odehrání poloviny soutěže, a nakonec i celou LNB.
Jiná tři písmena – MVP – se pravidelně objevovala u jeho jména. Skandovali je i fanoušci Chalonu, kteří si Schilba nebývale oblíbili.
Byť on sám rád oceňoval přínos spoluhráčů, touha po úspěchu v něm neoddiskutovatelně hořela.
Před ligovým finále nadšeně hlásil: „Titul by byl třešničkou na dortu, historický okamžik pro klub i něco, o čem budeme moci vyprávět svým dětem a vnoučatům. Je třeba do posledního zápasu sezony nastoupit s velkým nasazením!“
Nakonec proti Le Mans vyšvihl skvostný výkon – 20 bodů, 10 asistencí, 5 doskoků. A jak už víte z předcházejících odstavců, trofej cestovala z pařížské haly Bercy do Burgundska.
„Byl spoluhráčem, kterému bych věřil i se zavřenýma očima,“ klaněl se mu Ilian Evtimov.
V Chalonu ale rádi upozorňují: „Působení Blakea Schilba v Élanu není jen souhrn výkonů. Představoval elegancí na hřišti i mimo něj. Jeho úsměv a laskavost okouzlily všechny fanoušky.“
A jejich srdce se nadšením rozhořelo, když nejužitečnější hráč ligového ročníku 2011/12 i finálového klání oznámil: „Dodržím smlouvu, ještě jednu sezonu zůstanu!“
Hotová senzace.
Rozhodně nebylo zvykem, aby basketbalisté po snových sezonách nešli z Francie za lepším. Schilb si ovšem s klubem, k němž získal silnou citovou vazbu, ještě chtěl vyzkoušet prestižní Euroligu, kde vedle něj nastupoval například švýcarský talent Clint Capela.
V žádném dalším klubu už pozdější český reprezentant neodehrál čtyři kompletní ročníky.
I proto mu natřískaná chalonská hala během slavnostního ceremoniálu lehce uvěřila, když děkoval: „Prožil jsem tady nejlepší roky kariéry.“