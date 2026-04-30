Nymburk deklasoval Ostravu, Písek nestačil na Pardubice a přišel o Sýkoru

  20:26aktualizováno  21:08
Nymburští basketbalisté zahájili ligové čtvrtfinále demolicí Ostravy, kterou porazili 113:69. V zápase proměnili 16 trojek. V zakončení z dálky exceloval J. T. Shumate, jenž trefil šest ze sedmi pokusů a se 24 body byl nejlepším střelcem zápasu. Roli favorita potvrdily také Pardubice, druhý nejlepší tým dlouhodobé části zvítězil nad Pískem 99:81. Sršňům se opět zranil kapitán Vojtěch Sýkora a podle trenéra Jana Čecha už si do konce sezony nezahraje.
Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal

foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Goran Filipovič a Vojtěch Hruban z Nymburka se povzbuzují,
Vojtěch Hruban a jeho nymburští spoluhráči
Nymburský rozehrávač Goran Filipovič (uprostřed) mezi brněnskými obránci, vlevo...
Nymburský talent Kryštof Davídek při své ligové premiéře
Nymburk v předchozích třech zápasech proti Ostravě dal vždy nejméně 112 bodů a ani tentokrát s ní neměl slitování. První čtvrtinu vyhrál 39:20, už po třech čtvrtinách měl na kontě 94 bodů. Dvacetinásobní čeští šampioni měli sedm dvouciferných střelců. K Shumateovi se přidal zejména Goran Filipovič, jenž dal čtyři trojky a nasbíral 18 bodů.

Play off basketbalové ligy mužů

Čtvrtfinále, 1. zápasy

Nymburk - Ostrava 113:69 (39:20, 61:41, 94:56)

Nejvíce bodů: Shumate 24, Filipovič 18, Matěj Svoboda 13 - Cato 15, Palyza 13, Čank a Godwin po 10.

Pardubice - Písek 99:81 (27:20, 49:43, 67:59)

Nejvíce bodů: Moffatt 22, Bonham 18, Tůma 17 - Karlovský 21, Haiblík 14, Šlechta 13.

„Rozdíl ve skóre mě vůbec nezajímal. Soustředíme se hlavně na způsob hry a na to, abychom se zlepšovali,“ řekl kouč Nymburka Oren Amiel. „J. T. Shumate byl hodně efektivní, ale je třeba, aby byl ve výkonech konzistentní,“ dodal.

Ostravě chyběli čtyři hráči včetně Adama Číže, který místo na zápas vyrazil k porodu. „Vždycky, když přijedete do Nymburka a nejste v plné síle, tak se to projeví. Ale na to jsme nechtěli úplně myslet. Prostě jsme chtěli hrát s tím, co máme teď k dispozici,“ uvedl trenér Adam Choleva, který postrádal i zraněné Pavla Nováka, Lynna Greera a Keenona Colea.

Pardubice zlomily odpor oslabeného Písku až v poslední čtvrtině, i když se jim předtím zranil Jacob Evans a Zed Key byl vyloučen po druhé technické chybě. Domácí tým táhl autor 22 bodů Ryan Moffatt, který trefil pět trojek a doskočil 10 míčů. Zápas tolik nevyšel nejužitečnějšímu hráči NBL Jamondu Bryantovi, jenž dal 15 bodů.

„Chtěli jsme Bryanta odříznout, což se nám v prvním poločase dařilo. V prvním poločase jsme byli opticky lepší a neměli jsme ho o šest bodů prohrát, ale vyhrát. Jenže jsme zahodili devět trestných hodů a udělali osm ztrát, z kterých padlo 12 bodů,“ posteskl si písecký trenér Jan Čech. „Pardubice mají skvělý tým, hrají výborně. Nám se ke čtyřem marodům přidala absence Dalibora Faita. To je pět hráčů, kteří dávají v průměru 55 bodů, přesto jsme byli tři čtvrtiny na dostřel. Nemám klukům co vytknout,“ uvedl.

Zápas nedohrál zraněný Sýkora. „Motáme se v začarovaném kruhu a je to opravdu depresivní. Tohle zasáhne každý tým, je strašně těžké to psychicky ustát. Budeme bojovat, dokud nebude čtvrtá prohra. Budeme hrát dál a uvidíme, na co to bude stačit,“ prohlásil Čech.

Mistr efektů. Fait si hraje s ohněm i se dřevem, nad palubovkou zas létá se Sršni

Domácí kouč Jan Šotnar byl rád za vítězný vstup do série po téměř měsíční herní pauze. „Museli jsme alternovat, protože se zranil Jacob Evans, během zápasu Adama Lukeše postihly nevolnosti, takže jsme ho také nemohli využít naplno. K tomu jsme měli po 12 minutách tři hráče se třemi fauly. Nesmí se nám to stávat, stejně jako dostávat technické chyby,“ řekl Šotnar.

Nymburk deklasoval Ostravu, Písek nestačil na Pardubice a přišel o Sýkoru

Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal

Nymburští basketbalisté zahájili ligové čtvrtfinále demolicí Ostravy, kterou porazili 113:69. V zápase proměnili 16 trojek. V zakončení z dálky exceloval J. T. Shumate, jenž trefil šest ze sedmi...

30. dubna 2026  20:26,  aktualizováno  21:08

