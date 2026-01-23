Nymburk ulovil rozehrávače v Trevisu, Brno našlo posilu v Německu

Autor: ,
  15:47
Nymburské bsketbalisty doplnil americký rozehrávač Tony Perkins z italského Trevisa. Podle tiskové zprávy klubu uzavřel čtyřiadvacetiletý hráč smlouvu do konce sezony. Posílení rozehrávky hlásí i Brno, před začátkem ligové nadstavby se s ním dohodl jiný americký hráč Keyshaun Langley.
Tony Perkins na nymburském tréninku

Tony Perkins na nymburském tréninku | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Tony Perkins na nymburském tréninku
Tony Perkins na nymburském tréninku
Tony Perkins přestupuje do Nymburka.
Keyshaun Langley na tréninku basketbalového Brna
7 fotografií

Nymburk sáhl po zahraniční posile po odchodech amerických pivotů KeyShawna Feazella do AEK Arény a Wesleyho Dreamera do německého druholigového Göttingenu.

„I přes odchody pivotů jsme cítili, že potřebujeme posílit rozehrávku. Tony by měl přinést do týmu sílu a atletičnost a věříme, že svým herním stylem do týmu dobře zapadne. Mezi jeho přednosti patří rychlá hra dopředu,“ řekl generální manažer Nymburka Ladislav Sokolovský.

Perkins studoval na univerzitách Iowa a Missouri. Loni v létě se vydal do Evropy do litevského Kėdainiai, v tamním klubu BC Nevéžis měl průměry 17 bodů, 3,3 doskoku a 2,5 asistence na utkání. Na konci listopadu ho získalo Treviso, kde odehrál v sedmi zápasech v průměru jen 13 minut a pro malé vytížení dostal svolení najít si jiné angažmá.

Langley zkusí nahradit Williamse

Brněnské basketbalisty před začátkem ligové nadstavby posílil americký rozehrávač Keyshaun Langley. Pětadvacetiletý hráč má v týmu českého vicemistra nahradit krajana Rosse Williamse, jenž v prosinci odešel coby nejlepší střelec NBL do bundesligového Hamburku. Brněnský klub to uvedl na svém webu.

Langley dosud hrál druhou německou ligu za Crailsheim, kde měl průměr 10 bodů na zápas. V minulé sezoně nastupoval za Nitru. Brněnský dres poprvé oblékne v pátečním utkání čtvrtfinále Českého poháru na palubovce Nymburka, kde budou hosté hájit desetibodový náskok z prvního zápasu.

Keyshaun Langley na tréninku basketbalového Brna

„Sledovali jsme ho už v loňské sezoně, kdy podával velmi dobré výkony na Slovensku. Je to výborný atlet, dokáže hrát ve vysokém tempu a zároveň je spolehlivý v obraně. Právě kombinace fyzických parametrů, herní inteligence a ochoty pracovat pro tým byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli právě pro něj,“ řekl brněnský kouč Martin Vaněk, jehož tým je po základní části ligy třetí za Nymburkem a Pardubicemi.

23. ledna 2026  15:59

Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Legendární Robert Reichel, osobnost českého hokeje, je zpátky v mateřském Litvínově. Zachraňovat hockeytown v extralize bude coby šéf realizačního týmu. Do něj se začlení i Jakub Petružálek, hlavním...

23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  15:09

Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend

Americká závodnice Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně při tréninku před...

Už v sobotu se v krkonošském Špindlerově Mlýně po třech letech představí hvězdy současného lyžařského sportu. Na Světový pohár v alpském lyžování žen se chystá na 20 tisíc fanoušků a přes sto...

23. ledna 2026  15:08

Ofsajdovou revoluci by fotbal testoval v Kanadě. Které novinky budou už na MS?

Gól Alejandra Garnacha proti Arsenalu neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Těžko říct, zda se za pár let světový fotbal dočká opravdové revoluce. Vždyť ofsajdové pravidlo se v minulosti výrazně měnilo jen dvakrát. Nicméně realizace ambiciózního návrhu Arséna Wengera,...

23. ledna 2026  14:59

Ledecká se vrátila na prkno a vládla! Na stupních vítězů ji doplnila Maděrová

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká vyhrála při prvním startu v této sezoně ve snowboardingu paralelní obří slalom Světového poháru v Simonhöhe. Na prkně slavila pošestadvacáté, čtyři...

23. ledna 2026  12:10,  aktualizováno  14:48

Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou...

23. ledna 2026  14:42

Napětí i chladné podání rukou. Ósakaová v Melbourne rozladila loučící se soupeřku

Naomi Ósakaová v prvním kole Australian Open.

Naomi Ósakaová si na Australian Open vybojovala postup do třetího kola (6:3, 4:6, 6:2), jenže její bitva se Soranou Cirsteaovou nabídla i moment, který odvedl pozornost od výsledku. Rumunskou...

23. ledna 2026  14:24

Pozor na Řeky! Češi drží desítku, v klidu ale být nemůžou. Jak je na tom koeficient?

Denis Višinský se snaží odcentrovat přes těsnou obranu.

Dlouho se zdálo, že největším soupeřem českých fotbalových týmů o desátou příčku v pořadí národních koeficientů budou polské kluby. Jenže velmi nenápadně, ale zato vytrvale, se přibližují také ty...

23. ledna 2026

Biatlon ONLINE: Ženy pojedou v Novém Městě vytrvalostní klání, včetně pěti Češek

Sledujeme online
Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Poprvé se před publikem v Novém Městě na Moravě uvedou i biatlonistky. Ve zkráceném vytrvalostním závodě chce domácím fanouškům udělat radost pětice Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza...

23. ledna 2026

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

23. ledna 2026  13:54

Zabystřan v Kitzbühelu ztratil méně než sekundu, přesto byl v super-G devatenáctý

Jan Zabystřan po dokončení super-G v Kitzbühelu.

Jan Zabystřan obsadil na Světovém poháru v Kitzbühelu v posledním superobřím slalomu před olympijskými hrami 19. místo. Senzační vítěz prosincového závodu ve Val Gardeně přitom ztratil na prvního...

23. ledna 2026  13:50

