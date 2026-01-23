Nymburk sáhl po zahraniční posile po odchodech amerických pivotů KeyShawna Feazella do AEK Arény a Wesleyho Dreamera do německého druholigového Göttingenu.
„I přes odchody pivotů jsme cítili, že potřebujeme posílit rozehrávku. Tony by měl přinést do týmu sílu a atletičnost a věříme, že svým herním stylem do týmu dobře zapadne. Mezi jeho přednosti patří rychlá hra dopředu,“ řekl generální manažer Nymburka Ladislav Sokolovský.
Perkins studoval na univerzitách Iowa a Missouri. Loni v létě se vydal do Evropy do litevského Kėdainiai, v tamním klubu BC Nevéžis měl průměry 17 bodů, 3,3 doskoku a 2,5 asistence na utkání. Na konci listopadu ho získalo Treviso, kde odehrál v sedmi zápasech v průměru jen 13 minut a pro malé vytížení dostal svolení najít si jiné angažmá.
Langley zkusí nahradit Williamse
Brněnské basketbalisty před začátkem ligové nadstavby posílil americký rozehrávač Keyshaun Langley. Pětadvacetiletý hráč má v týmu českého vicemistra nahradit krajana Rosse Williamse, jenž v prosinci odešel coby nejlepší střelec NBL do bundesligového Hamburku. Brněnský klub to uvedl na svém webu.
Langley dosud hrál druhou německou ligu za Crailsheim, kde měl průměr 10 bodů na zápas. V minulé sezoně nastupoval za Nitru. Brněnský dres poprvé oblékne v pátečním utkání čtvrtfinále Českého poháru na palubovce Nymburka, kde budou hosté hájit desetibodový náskok z prvního zápasu.
„Sledovali jsme ho už v loňské sezoně, kdy podával velmi dobré výkony na Slovensku. Je to výborný atlet, dokáže hrát ve vysokém tempu a zároveň je spolehlivý v obraně. Právě kombinace fyzických parametrů, herní inteligence a ochoty pracovat pro tým byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli právě pro něj,“ řekl brněnský kouč Martin Vaněk, jehož tým je po základní části ligy třetí za Nymburkem a Pardubicemi.