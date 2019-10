Z tropů do babího léta. Čínští hoši zpět v akci na domácí půdě

Životní zážitky střídá každodenní práce - i pro pět členů basketbalového národního týmu, který na přelomu srpna a září naučil nečekaně velké množství krajanů vášni pro dvojtakty, šestky a smeče. Společně vydřeli 6. místo na mistrovství světa a pětice z nich teď zase válčí bok po boku v Lize mistrů.

„Myslím, že si sebedůvěru získanou díky pozitivním momentům určitě do sezony přenesou,“ hodnotil Jakub Kudláček, jediný český skaut pracující pro klub NBA Charlotte Hornets. I on sledoval, jak Nymburk v Lize mistrů porazil silný německý Bamberg 91:71.

Spolu s ním byli na tribuně třeba trenér reprezentace Ronen Ginzburg nebo třináct fotbalistů Slavie. Proč? „Tažení basketbalistů na mistrovství světa jsme sledovali hodně, kluci se na zápasy často dívali i v kabině,“ líčil trenér Jindřich Trpišovský. „I když jsou fotbal a basketbal na první pohled vzdálené sporty, tak pojetí, jakým se česká reprezentace prezentovala, je něco, co nám je velmi blízké. Touha po vítězství a týmový duch byly z týmu obrovsky cítit.“

A taky euforie a nadšení z průkopnické mise pro basketbal.

Obojí stále ještě doznívá.

Vy Bamberg, my Barcelonu

Nymburský kvintet dostal po návratu z Číny čtyři dny volna, pak se hráči po nečekaném zájmu - mediálním i fanouškovském - ve větším klidu připravovali ve Slovinsku.

A další Češi? Jak se daří oporám z Číny ● Tomáš Satoranský Pomalu, ale jistě se blíží ke svému dlouhodobému cíli: Chicago Bulls hrají v noci na pátek poslední přípravu a jediný Čech v NBA míří do základní sestavy slavného klubu. ● Patrik Auda Na mistrovství světa velmi pozitivně překvapil a forma mu drží. Za francouzský Boulazac hraje výborně, v posledním ligovém duelu stihl za 27 minut na hřišti 21 bodů! ● Ondřej Balvín Nejvyšší z Čechů svých 217 centimetrů zdatně zapojuje do akce také v barvách Bilbaa. V lize teď skolilo euroligovou Baskonii - a Balvín přispěl 13 body a 9 doskoky. ● Blake Schilb Dobrá zpráva: poté, co si v Číně bolestivě poranil kotník, naturalizovaný Čech už znovu hraje za francouzské Chalons-Reims.

„Do domácího evropského šampionátu 2021 se to bude do lidí v dobrém slova smyslu masírovat. Snad se z toho podaří vytěžit maximum,“ říkal třeba Pavel Pumprla.

I jeho jméno aspoň na pár týdnů zastínilo jiné, daleko slovutnější české sportovce.

Loučící se kapitán Pumprla, který svým adieu donutil kouče k slzám.

Pivot Martin Kříž, jenž po těžkém zranění achilovky zvládl zdánlivě nezvládnutelné a v Číně byl tak ceněným obranářem.

Jiný podkošový talent, Martin Peterka, udivující přesnými trojkami.

A hlavně křídelníci Bohačík s Vojtěchem Hrubanem, svými střeleckými výkony rovnocenní mnoha hvězdám NBA či Euroligy.

Při jisté fantazii by je šlo sešikovat na hřiště do společné pětky, ale Nymburk má velké ambice i velmi dobré cizince, proto byli v základu právě jen Bohačík a Hruban.

To, že první z nich v úvodní čtvrtině nastřílel Bambergu 13 bodů, jen potvrzuje, jak si lze formu přenášet z kontinentu na kontinent.

„Máme dobře poskládaný tým, kombinujeme mladé i zkušené. Určitě chceme v Lize mistrů postoupit ze skupiny. Věříme, že nám to vyjde a že můžeme dojít ještě někam dál,“ říká pivot Peterka.

Pro další úspěšné „masírování“ sportovní veřejnosti by se to velmi hodilo. I přítomní slávisté uznale zatleskali střídajícímu Bohačíkovi; klubový šéf Jaroslav Tvrdík zase v tiskové zprávě připomněl, že i on basketbal hrával v mládí...

Sestřih ze zápasu Nymburk - Bamberg:

Reprezentanti z Nymburka i z dalších českých klubů si zase v rámci mezioborové reciproce příští týden s chutí zajdou na slávistický šlágr v Lize mistrů proti Barceloně.

„Nejlepší český fotbalový klub a proti němu nejlepší hráč na světě Lionel Messi, něco takového se u nás nevidí každý den. Barcelona v posledních letech patří k nejlepším týmům planety, takže slávisty čeká velká fuška,“ říká Hruban. „Myslím, že do toho zápasu půjdou s podobným cílem jako my proti USA. Tedy neudělat si ostudu.“

Zpátky na domácí půdě

Nebýt tak zdařilého asijského dobrodružství, nic z toho by se nedělo. Češi se na šampionátu nelekli amerických borců z NBA, porazili Turecko a Brazílii, postoupili do čtvrtfinále... Vzpomínky zůstanou, ale přítomnost volá hlasitěji.

Už u toho nebyly štáby zahraničních novinářů jako v Šanghaji, Šen-čenu či v Pekingu. Cestou do haly nikdo nemusel studovat komplikované plány mnoha linek metra ani se obávat monstrózních dopravních záseků.

„Hoši z Číny“ jsou definitivně zpátky v akci na domácí půdě.