Tom Thibodeau jako trenér New York Knicks | foto: AP

Thibodeau se Knicks ujal v červenci 2020 a jen jednou s nimi v pěti sezonách u týmu neprošel do play off. Loni navíc s klubem prodloužil smlouvu do konce ročníku 2027/2028 s údajným příjmem jedenácti milionů za sezonu.

V probíhající sezoně Thibodeau s Knicks obsadil v základní části třetí místo ve Východní konferenci. V play off poté mimo jiné vyřadili obhájce titulu z Bostonu a poprvé od roku 2000 postoupili do konferenčního finále. V něm podlehli Indianě 2:4 na zápasy.

Před příchodem do New Yorku Thibodeau vedl v NBA také Minnesotu (2016–2019) a Chicago (2010–2015). V letech 2011 a 2021 získal ocenění pro nejlepšího trenéra roku.