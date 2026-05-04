Klub spjatý s Kaderkovými má vrátit 32,3 milionu z dotací na stavbu haly

Podle kontrolorů NSA spolek při využití dotací porušoval zákony, krátkou lhůtou na podání nabídek diskriminoval potenciální uchazeče o zakázky nebo nesplnil podmínku finanční spoluúčasti.
Z kontrolních protokolů, které má Radiožurnál k dispozici, vyplývá, že kontroloři nalezli sedm případů porušení dotačních podmínek.
|
Dozvuk Kaderkovy éry. Tenisový svaz musí uhradit téměř 25 milionů korun
Za každý z nich vyměřili, kolik má spolek vrátit. Celkem to činí 32,3 milionu korun. „V rámci kontroly byly ze strany NSA identifikovány nedostatky v postupech příjemce dotace, a to jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak při plnění finančních podmínek. Jedním z nich bylo nesplnění požadované míry spolufinancování,“ uvedla mluvčí NSA Natálie Kmošková.
Kaderka, jenž v jiné kauze čelí obvinění kvůli zneužívání dotací v době svého působení ve funkci prezidenta Českého tenisového svazu, označil závěry kontroly za nesmysl. Revize podle něj probíhala na základě „účelově předem připravených likvidačních nezákonností ze strany takzvaných kontrolorů“.
„Vedení spolku BLK považuje za této situace za svou povinnost bránit se tomuto postupu všemi dostupnými právními prostředky, a to včetně případných správních žalob. Nezbývá mu než důvěřovat v instituty právního státu, včetně práva na spravedlivý proces, kterého se spolek BLK u NSA bohužel nedočkal,“ dodal Kaderka.
Lhůta na zaplacení vyměřené částky uplynula 24. dubna. Spolek nezaplatil, takže případ bude řešit finanční úřad. Využití dotací na stavbu haly řeší i pražská hospodářská kriminálka. Podle zjištění Radiožurnálu prověřuje, jestli se vykázané a proplacené práce na hale skutečně odvedly. To vzbudilo podezření i u kontrolorů NSA.
Basketbalistky BLK Slavia Praha působily od sezony 2011/12 v nejvyšší domácí soutěži, nejprve pod názvem BLK VŠE a později BLK Slavia. Místa mezi elitou se ale v létě 2024 vzdaly, protože se po zadržení svého faktického šéfa Kaderky dostaly do existenčních potíží. Generální manažerkou a majitelkou byla oficiálně Kaderkova manželka Darina.
Aktuálně má klub jen dva mládežnické týmy, dívky do 12 let a chlapce do 13 let. Nejvyšší soutěž však v hale hraje jiný pražský klub Slovanka.