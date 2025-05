(* 23. 7. 1992)

Bývalý ligový hráč Chomutova, Brna, Svitav i Jindřichova Hradce, kde v roce 2019 ukončil hráčskou kariéru.

První trenérské zkušenosti sbíral u mužského basketbalu. Vedl mládežnické výběry USK Praha a působil také v roli asistenta u A-týmu.

V roce 2021 posílil jako videokouč realizační tým Romany Ptáčkové před MS hráček do 19 let. Před uplynulou sezonou přišel do ZVVZ USK Praha na pozici asistenta Natálie Hejkové.