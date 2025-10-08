Se dvěma zkušenými českými basketbalisty, kteří oblékají dres Barcelony, se minulý týden sešel generální manažer mužských reprezentací Jiří Welsch.
„A oba potvrdili zájem dál za reprezentaci hrát, ale jejich zapojení bude záležet na programu v klubu a zdravotním stavu,“ sdělil závěry ze setkání. „Sám Tomáš předtím, než definitivně odřekl účast na letošním EuroBasketu, řekl, že to nevnímá jako konec reprezentační kariéry.“
Což je pro Bartoně důležitá zpráva, která by mu měla usnadnit vstup do náročné mise, během níž se bude muset vypořádat s odcházením úspěšné generace právě kolem 33letého Satoranského a o dva roky staršího Veselého.
Reprezentaci dříve vedl jako kapitán a startoval s ní na čtyřech mistrovstvích Evropy, od minulého týdne oficiálně šéfuje lavičce. Ve funkci nahradil Španěla Diega Ocampa, který skončil po nevydařeném letošním EuroBasketu.
„Na turnaji šlo poznat, že nám chyběl Tomáš Satoranský. Trenér nemá kritizovat kolegy, ale je jasné, že výkony a projev týmu na šampionátu nebyly dobré a za to nese vinu právě i trenér. Nechci říct, že kluci nebojovali, ale v týmu nebyl ten správný náboj. Pro mě je to poučení, že pokud by se něco takového mělo stát i mně, tak mám zasáhnout,“ líčil 45letý Bartoň na středeční tiskové konferenci.
Už jste si za těch pár dní na novou roli zvyknul?
Nevím, jestli zvyknul, ale moment radosti už opadl a teď řeším spíš starosti. Každopádně jsou příjemné, protože dělám basket pro Česko na té nejvyšší úrovni. Už se maká a pracuje, takže nemám moc času přemýšlet, jak se cítím. Ale samozřejmě je to pro mě čest.
S jakými cíli k reprezentaci nastupujete?
Sestavit co nejsilnější kádr na okno na přelomu listopadu a prosince, kdy vstoupíme do kvalifikace o mistrovství světa. Je jasné, že ke generační obměně už dochází, je to přirozený proces, který nemusíme tolik urychlovat. Máme širokou skupinu hráčů, kteří mají odehráno hodně těžkých zápasů, a jen blázen by si myslel, že už je nepotřebujeme a že můžeme hrát jen s mladými. Hráče nové generace implementovat chci, ale v přirozeném a postupném sledu.
S jakými talenty byste rád pracoval?
Z hráčů do 21 let a mladších je největší jméno asi Kuba Nečas, který už má na to zastat větší roli. Ale působí v Americe na univerzitě, takže k dispozici bude nejdřív v létě příštího roku. Pravidelně sleduju naše mládežnické reprezentace, takže vím třeba o Nikosovi Koulisianisovi či Lukáši Smažákovi, ale to už se bavíme o střednědobé až dlouhodobé vizi. Důležité je, co se bude dít v příštích dvou oknech, jak zvládneme mladé hráče namixovat s těmi zkušenějšími.
Když se ještě zaměříme na starší generaci, zabýval jste se možným návratem pivota Ondřeje Balvína, který v národním týmu skončil v červnu?
Viděl jsem se s ním v pondělí a byla to velmi příjemná konverzace, ale šlo poznat, že reprezentace už je pro něj minulostí. Děkoval za snahu a zájem, ale zůstává tam, kde byl.
Jak bude vypadat váš realizační tým?
Řešíme ještě pár jmen a doufám, že bude hotový do konce týdne. Myslím, že bude pro hráče i pro mě hodně dobrý, aby byl za tu krátkou dobu schopen hráče nejen nakopnout, co se týče energie, ale i stmelit. Bude to velmi kompaktní skupina lidí, která se bude líbit jak veřejnosti, tak hráčům.
Budete spoléhat na Čechy, nebo chcete i zahraniční odborníky?
V ideálním případě bych rád měl jednoho mezinárodního trenéra a pak jednoho Čecha, který vypomůže v komunikaci mezi hráči a trenéry a bude mít k hráčům blíž. A bavíme se ještě o jedné osobě, která by mohla pomoct mně v osobním růstu.
Je jedním z vašich cílů, aby měly mládežnické týmy stejný styl jako mužská reprezentace?
Ano a už to tak dávno funguje, i když je těžké dostat všechny trenéry na jednu vlnu. Hodně důležité je stýkat se s nimi a řešit, kudy jde evropský a světový basket, kde máme limity a kde naopak silné stránky. Nemůžeme hrát stejně jako Francie, ale pojďme se učit třeba od Finů nebo Srbů, protože můžeme mít podobné tipy hráčů.
Od léta jste také trenérem USK Praha, půjde obě role skloubit?
Budu mít hodně práce, ale pomůže mi Jirka Welsch, který už dva roky obvolává hráče a jezdí za nimi, takže na to nejsem sám. To je důležité, pak se to dá zvládnout. A když budu během reprezentačního okna deset dní mimo klub, tak se to musí zorganizovat.
Vašimi prvními soupeři budou 28. listopadu v Praze Švédové, co od nich čekáte?
Patří k týmům, které jsou na vzestupu, jdou v podobných šlépějích jako Finsko. Mají zajímavé mládežnické týmy a mix naturalizovaných bývalých hráčů a jejich dětí, které mají hodně talentu. A podobnou věc můžeme říct také o Estonsku, dalším soupeři ze skupiny.
Proč zrovna Bartoň? Welsch vysvětluje
Když se vedení České basketbalové federace dohodlo se Španělem Diegem Ocampem, že po nevydařeném EuroBasketu ve funkci po dvou letech skončí, nástupce vybíralo ze tří českých a také některých zahraničních jmen.
„Ale jelikož volba padla na to začít u Luboše, který nabídku přijal, tak jsme s nikým jiným žádný konkrétní rozhovor nevedli,“ prozradil na tiskové konferenci generální manažer mužských reprezentačních týmů Jiří Welsch.
Bývalý vynikající hráč Bartoň byl během bohaté kariéry (1999 až 2016) uznáván zejména pro své defenzivní schopnosti a skvělou střelbu z dlouhé vzdálenosti. S Barcelonou získal v roce 2010 euroligový titul, v katalánském klubu poté sbíral i trenérské zkušenosti, působil také v zámoří či u českých mládežnických výběrů.
„I když je jako trenér velmi mladý, tak má velké zkušenosti s vedením selektivních týmů a byl s nimi úspěšný,“ připomíná Michal Ježdík, sám bývalý trenér národního týmu, třeba jeho předloňský triumf na univerziádě. „K tomu má výbornou jazykovou vybavenost, je schopen zlepšovat mladé hráče a je odolný vůči tlaku, který na něj bude velký. A v neposlední řadě má velký respekt, jak v Česku, tak v cizině.“
Vedení federace vytyčilo Bartoňovi čtyřletou misi, jejímž hlavním cílem je postup na EuroBasket v roce 2029. „Jsou i dílčí cíle, tím nejbližším je mistrovství světa 2027, ale jestli je zrovna tento dosažitelný, bude záležet na komunikaci s hráči střední a starší generace,“ podotkl Welsch.