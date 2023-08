Novomanžel Peterka si užil Zanzibar a chce zabojovat o další olympiádu

Peterka má za sebou hektický rok. Po odchodu z Braunschweigu začal minulý ročník ve Würzburgu, v prosinci odešel do tureckého Merkezefendi a na konci ledna se stěhoval do Štrasburku. Potom mu program vyplnily přípravy svatby. „Bylo to náročné léto, ale super. Hodné léta mi zabrala příprava na svatbu a svatba samotná, pak ještě dovolená. Soustředil jsem se na to a bylo to neskutečné. Je to zážitek, každý to asi zná,“ řekl Peterka .

Byli rádi, že si na exotické dovolené od všeho s manželkou Laurou odpočinuli. „Na Zanzibaru to bylo neskutečné. Po tom shonu při svatbě jsme měli konečně čas na sebe. V klidu jsme mohli úplně vypnout a odpočinout si. Zanzibar je krásný, moc jsme si to užili,“ řekl Peterka.

Pod novým trenérem Diegem Ocampem měl těžký začátek přípravy. „Pro mě to bylo zvlášť náročné, protože jsem neměl žádný basketbalový trénink. Navíc je to velká změna oproti Nenovi (Ronenu Ginzburgovi). Tréninky jsou o dost delší a intenzivnější. Byl to pro mě docela takový šok, ale myslím si, že je to každým dnem lepší. Jsem rád, že jsem tady s klukama,“ podotkl.

S kapitánem Vojtěchem Hrubanem a Martinem Křížem patří Peterka v omlazeném týmu mezi trio, které při úspěšných taženích pod Ginzbugem bylo u šestého místa na mistrovství světa v Číně 2019. Je mu jasné, že Ocampo nemá na první soutěžní zápasy moc času na přípravu. „Musíme využít každý zápas a každý trénink, abychom se mnohem víc sehráli. Uvidí se na předkvalifikaci, je to pár zápasů. Tam když jeden zápas nevyjde, tak je prakticky konec. Bude to důležité. Musíme se teď dát dohromady, sehrát se jako tým a udělat maximum,“ uvedl Peterka.

Český basketbalista Martin Peterka (vlevo) přihrává Vojtěchu Hrubanovi v duelu s Argentinou.

V roce 2021 si basketbalisté poprvé v době samostatné České republiky zahráli na olympijských hrách. Do kvalifikace se dostali díky tažení na MS a dokázali porazit favorizovanou domácí Kanadu a Řecko. Teď při neúčasti na šampionátu dostávají šanci v nové předkvalifikaci.

„Je to vzdálenější než předtím. Hrajeme předkvalifikaci, ale furt šance je. I když to bude hodně těžké. Ještě nevíme, s kým by se dalo hrát pak v kvalifikaci, ale přesvědčili jsme se, že ať to vypadá sebehůř, tak máme šanci se na olympiádu dostat. Ale zatím je to hodně vzdálené,“ řekl Peterka.

V Braunschweigu si chce užít sezonu bez stěhování. „Chtěl jsem ještě zůstat v zahraničí a měl nějaké nabídky, ale rozhodlo, že už to tam znám. Dva roky jsem tam hrál. Po minulé sezoně, která byla hodně nahoru dolů, jsem potřeboval jít do nějakého místa, které pro mě bude stabilní. Potřebuju mít sezonu,v které budu v jednom týmu celý rok, ne že jsem co tři měsíce cestoval z jednoho konce Evropy na druhý,“ připomněl. „Není to jen stěhování všech věcí, ale zvykání si na nový tým, spoluhráče a styl hry. Chci, abychom hráli super a já si získal dobré sebevědomí, které v některé části minulé sezony pokulhávalo.“

Přesto mu minulý ročník přinesl řadu pozitivních zkušeností. „Bylo super, že jsem si vyzkoušel tureckou a francouzskou ligu. V Turecku se mi dařilo, hráli jsme tam neskutečně, poráželi jsme silnější týmy, než jsme byli my. První kola to byla úplná euforie všech lidí kolem. Poznali jsme nové super lidi. To samé i ve Francii. Hrál jsem proti euroligovým týmům ze tři zemí - proti Mnichovu, Fenerbahce a Monaku. Z tohle hlediska to bylo fakt super,“ dodal Peterka.