Nováčkem roku se stává... Ale kdo? Zámoří čeká, experty rozdělili bývalí spolubydlící

Autor:
  6:00
Že se horlivě diskutuje, kdo je tou nejzářivější hvězdou v prestižní NBA, vůbec nepřekvapí. Své příznivce mají Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokič, Victor Wembanyama i Luka Dončič, kteří se ucházejí o nablýskanou cenu pro Nejužitečnějšího hráče (MVP). Jenže rušno je i kolem jindy jednoznačné kategorie. Kdo z výjimečných basketbalových mladíků si tentokrát zaslouží ocenění Nováček roku?
Basketbalovou veřejnost rozdělili Cooper Flagg a Kon Knueppel.

Dobří přátelé a bývalí parťáci z durhamské Duke University, kde ještě před rokem sdíleli pokoj. Loni vedle sebe nepřekvapivě usedli také během draftové loterie v Chicagu.

V samotném výběru talentů šel jako první Flagg. Tehdy osmnáctiletý mládenec s pověstí exkluzivního talentu spadl do klína Dallas Mavericks, kteří o pár měsíců dříve šokovali trejdem Luky Dončiče, ústřední tváře organizace.

Knueppel, o necelý rok a pět měsíců mladší pohotový střelec, uslyšel své jméno jako čtvrtý v pořadí a balil kufry k Charlotte Hornets.

Oba v prvním ročníku obstáli na výbornou a nabídli řadu argumentů k obhajobě jejich případného ocenění.

Navíc zdůvodnění pro oba nabídli v průběhu roku ti samí experti.

Například Sam Vecenie z The Athletic tři týdny před koncem základní části psal: „V NBA záleží na všestrannosti. Klíčem k úspěchu je umění reagovat na taktiku soupeře a mít nachystáno více řešení než obránci. Knueppel má na každou situaci celou řadu řešení, právě to z něj dělá tak smrtícího útočníka.“

Z čela závěrečného žebříčku by chválený talent Hornets ale přece jen sesadil Flagg, kterého Vecenie v únoru vyzdvihoval: „Naučil se, jak na úrovni NBA využít svou postavu a fyzickou sílu. Stal se z něj opravdový parní válec. Rameny odráží obránce stejným způsobem, jakým to dělají o několik let starší hvězdní hráči. Jeho nebojácnost a síla se plně projevily.“

A v takto těsném rozhodování nebyl sám.

Ze šestice odborníků CBS Sports hlasovali tři pro Flagga a tři pro Knueppela. Na Yahoo Sports vládne starší z dvojice, sázkové kanceláře zase vypsaly nižší kurzy na mladšího z nich.

Steve Aschburner, který pro stránky NBA tvoří tradiční Rookie Ladder, zase vybral jako svou jedničku Knueppela. „Dostal se na první místo díky téměř nulovým absencím, schopnostem ve střelbě za tři body, efektivitě a vlivu na překvapivý úspěch Charlotte.“

Ve finálním zhodnocení ale také připsal: „Ať už cenu získá kdokoli, napínavý souboj mezi dvěma čerstvými absolventy Duke University přispěl ke zvýšení napínavosti a rostoucímu zájmu o soupeření o toto ocenění.“

Vždyť Flagg oslnil průměry 21 bodů, 6,7 doskoku a 4,5 asistence, které nasbíral za 70 odehraných zápasů. Z nováčků byl nejlepším střelcem, druhým nejlepším nahrávačem, do top 5 se vešel také ve statistikách doskoků (4.), zisků (2., 1,2 na zápas) i bloků (5., 0,9).

To vše v 19 (!) letech, navíc s obrovitánskou tíhou očekávání na bedrech, v roli ústřední hvězdy týmu, nové tváře organizace.

Pomoci, ale zároveň uškodit mu může i silný finiš ročníku. (Fanoušci poctivé basketbalové defenzivy vám případně napoví.) Na začátku dubna ovšem hvězda Dallas Mavericks nastřílela rekordních 51 bodů v zápase s Orlando Magic, hned den poté přidala dalších 45 proti LA Lakers.

Během sezony se otřásly zcela, nebo aspoň téměř rekordy, které dříve patřily ke jménům jako Michael Jordan, LeBron James či Kobe Bryant...

Ve prospěch Knueppela hrají skvělá střelba, konzistence a také lepší výsledek týmu. Zatímco Dallas Mavericks zakončili základní část s bilancí 26-56, Charlotte Hornets se navzdory předsezonním predikcím dostali po 44 výhrách a 38 porážkách do vyřazovacích bojů.

„Kon je už nyní druhým nejlepším hráčem tohoto týmu. Navíc myslím, že skutečně byl v mnoha ohledech klíčový – opravdu dobře se hýbe a strhává na sebe pozornost soupeřů. Jinak byste tam měli spoustu hráčů, kteří sledují, jak LaMelo Ball dribluje,“ argumentoval novinář Bill Simmons z The Ringer.

Navíc v nejviditelnějších statistických ukazatelích za Flaggem o tolik nezaostává s průměry 18,5 bodu, 5,3 doskoku a 3,4 asistence. V 81 utkáních dal celkem 1498 bodů (nejvíce z nováčků) a celé lize vládl s 273 proměněnými trojkami, úspěšnost v nich měl 42,5 %.

Výsledek se očekává těsný.

Přikloní se hlasující spíše k Flaggovi, nebo ke Knueppelovi?

