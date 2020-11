V nominaci basketbalistů na kvalifikaci ME schází kapitán Hruban

Kouč Ronen Ginzburg má při absencích Hrubana a Audy i při Balvínově návratu ve výběru sedm hráčů z dvanáctky, která loni v září v Číně vybojovala na mistrovství světa historické šesté místo. Vedle bývalého kapitána Pavla Pumprly, který po šampionátu ukončil reprezentační kariéru, scházejí největší hvězda Tomáš Satoranský z Chicaga z NBA a Blake Schilb z Remeše.

Proč bude absentovat Hruban? „Před několika týdny se nám narodil syn a někdy je prostě basketbal na druhém místě. Je to pro mě poprvé po deseti letech, co vynechám reprezentační akci. Bylo to hodně těžké rozhodnutí, ale vím, že to kluci zvládnou i beze mě, i když to bude hodně zvláštní pocit dívat se na zápas českého národního týmu v televizi,“ vysvětloval Hruban v tiskové zprávě České basketbalové federace.

Vojtěch Hruban v reprezentačním dresu.

Mimo hru jsou kvůli zranění Vít Krejčí ze Zaragozy, jehož práva ve středečním draftu NBA získal celek Oklahoma City Thunder, a nymburský Petr Šafarčík, kteří nechyběli v únorových zápasech proti Dánsku a v Litvě. Debutovat mohou Richard Bálint z Brna, Dalibor Fait z Ústí nad Labem, Luboš Kovář z Nymburka, Patrick Samoura z USK Praha a František Váňa z Olomoucka.

Národní tým se začne scházet od soboty v Praze a v pondělí se přesune do „bubliny“ ve Vilniusu. Tam Češi zamíří opět po devíti měsících, v únoru tam podlehli domácímu výběru 89:97. Předtím porazili v Pardubicích Dánsko 75:71. Příští týden v pátek od 15:30 SEČ vyzvou Belgii, kterou měli původně hostit doma. V neděli se ve stejném čase utkají s Dánskem, které mělo Ginzburgův výběr hostit.