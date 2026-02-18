Nominace na další boje o MS zatím bez Satoranského. Šanci dostává nováček Týml

„Veřejnost asi vnímá zdravotní situaci Tomáše Satoranského, který v posledních zápasech chyběl Barceloně kvůli zdravotním problémům. Jeho účast je nejistá a bude se o ní rozhodovat na poslední chvíli podle aktuálního vývoje Tomášova zdravotního stavu,“ uvedl generální manažer národního týmu Jiří Welsch.
Tým kouče Luboše Bartoně se proti Slovinsku představí nejdříve v pátek 27. února od 18:30 v Koperu, odveta se uskuteční o dva dny později od 18:00 v Jihlavě. Češi vedou skupinu H bez ztráty bodu po výhrách v závěru loňského roku nad Švédskem (97:80) a Estonskem (97:92).
|
Estonské povstání odraženo. Češi v bojích o MS podruhé slaví, Satoranský má rekord
Tehdy chyběl pivot Jan Veselý, Satoranského spoluhráč z Barcelony, který není ani v aktuálním výběru. A Bartoň počítá i další absence. „Řešili jsme Jamese Karnika, který podepsal v Mongolsku, a v tamní soutěži právě teď na konci měsíce začne play off. Nevzdáváme se a situaci stále řešíme s hráčem, klubem i mezinárodní federací FIBA,“ prohlásil Welsch.
Zdravotní potíže mají také hráči Brna Petr Křivánek a Adam Kejval či Ondřej Husták z polského Štětína. „Na soupisce patnácti hráčů se tedy objevilo pár nových jmen, většina z nich ale již má reprezentační zkušenosti,“ řekl Welsch. Nováčkem je písecký univerzál Kevin Týml, který se vypracoval v jednoho z klíčových hráčů Sršňů.
„Má zatím velmi dobrou a hlavně konzistentní sezonu. Výborně střílí a zakončuje, umí hrát jeden na jednoho a chci ho vidět v konfrontaci s ostatními,“ konstatoval Bartoň. V týmu nechybí ani zkušený Tomáš Kyzlink, který má nové angažmá v Pekingu. „Má za sebou měsíc v Číně. Teď v únoru je ale v Česku a plně se soustředí na reprezentační tým.
Češi se v odvetě těší do nové arény v Jihlavě. „Z vyprodané haly jsme všichni nadšení. Věřím ve skvělou kulisu a doufám, že fanoušky odměníme dobrým výkonem,“ dodal Bartoň.
Nominace českých basketbalistů na kvalifikaci MS
proti Slovinsku v Koperu (27. února) a v Jihlavě (1. března)
Rozehrávači: Ondřej Sehnal (Nymburk), Vojtěch Sýkora (Písek), Richard Bálint (Bamberg/Něm.)
Křídla: Vojtěch Hruban, František Rylich (oba Nymburk), Kevin Týml (Písek), Patrick Samoura (Mylhúzy/Fr.), Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa San Sebastian/Šp.), Tomáš Kyzlink (Peking Royal Fighters/Čína)
Pivoti: David Böhm (Slavia Praha), Luboš Kovář (Pardubice), Martin Kříž (Nymburk), Martin Svoboda (Písek), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pol.), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.)