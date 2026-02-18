Nominace na další boje o MS zatím bez Satoranského. Šanci dostává nováček Týml

Autor: ,
  17:52
V nominaci českých basketbalistů na blížící se dva zápasy kvalifikace mistrovství světa se Slovinskem chybí rozehrávač Barcelony Tomáš Satoranský, který je mimo hru kvůli zranění zad. O jeho případném dodatečném zařazení rozhodne zdravotní stav. Česká basketbalová federace o tom informovala v tiskové zprávě, hrát se bude na přelomu února a března.
Fotogalerie2

Kevin Týml z Písku se raduje. | foto: Vít Koubek / Sršni Photomate Písek

„Veřejnost asi vnímá zdravotní situaci Tomáše Satoranského, který v posledních zápasech chyběl Barceloně kvůli zdravotním problémům. Jeho účast je nejistá a bude se o ní rozhodovat na poslední chvíli podle aktuálního vývoje Tomášova zdravotního stavu,“ uvedl generální manažer národního týmu Jiří Welsch.

Tým kouče Luboše Bartoně se proti Slovinsku představí nejdříve v pátek 27. února od 18:30 v Koperu, odveta se uskuteční o dva dny později od 18:00 v Jihlavě. Češi vedou skupinu H bez ztráty bodu po výhrách v závěru loňského roku nad Švédskem (97:80) a Estonskem (97:92).

Estonské povstání odraženo. Češi v bojích o MS podruhé slaví, Satoranský má rekord

Tehdy chyběl pivot Jan Veselý, Satoranského spoluhráč z Barcelony, který není ani v aktuálním výběru. A Bartoň počítá i další absence. „Řešili jsme Jamese Karnika, který podepsal v Mongolsku, a v tamní soutěži právě teď na konci měsíce začne play off. Nevzdáváme se a situaci stále řešíme s hráčem, klubem i mezinárodní federací FIBA,“ prohlásil Welsch.

Zdravotní potíže mají také hráči Brna Petr Křivánek a Adam Kejval či Ondřej Husták z polského Štětína. „Na soupisce patnácti hráčů se tedy objevilo pár nových jmen, většina z nich ale již má reprezentační zkušenosti,“ řekl Welsch. Nováčkem je písecký univerzál Kevin Týml, který se vypracoval v jednoho z klíčových hráčů Sršňů.

Písecký Kevin Týml vymýšlí útočnou akci.

„Má zatím velmi dobrou a hlavně konzistentní sezonu. Výborně střílí a zakončuje, umí hrát jeden na jednoho a chci ho vidět v konfrontaci s ostatními,“ konstatoval Bartoň. V týmu nechybí ani zkušený Tomáš Kyzlink, který má nové angažmá v Pekingu. „Má za sebou měsíc v Číně. Teď v únoru je ale v Česku a plně se soustředí na reprezentační tým.

Češi se v odvetě těší do nové arény v Jihlavě. „Z vyprodané haly jsme všichni nadšení. Věřím ve skvělou kulisu a doufám, že fanoušky odměníme dobrým výkonem,“ dodal Bartoň.

Nominace českých basketbalistů na kvalifikaci MS

proti Slovinsku v Koperu (27. února) a v Jihlavě (1. března)

Rozehrávači: Ondřej Sehnal (Nymburk), Vojtěch Sýkora (Písek), Richard Bálint (Bamberg/Něm.)

Křídla: Vojtěch Hruban, František Rylich (oba Nymburk), Kevin Týml (Písek), Patrick Samoura (Mylhúzy/Fr.), Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa San Sebastian/Šp.), Tomáš Kyzlink (Peking Royal Fighters/Čína)

Pivoti: David Böhm (Slavia Praha), Luboš Kovář (Pardubice), Martin Kříž (Nymburk), Martin Svoboda (Písek), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pol.), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.)

