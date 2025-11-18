Bartoň nominoval opory Barcelony, v týmu pro kvalifikaci MS je i nehrající Kyzlink

„Ta šance, že je budeme mít, je. Bude se to vyvíjet podle toho, jak se jim bude dařit zdravotně, i podle situace v klubu. Průběžně na tom pracujeme,“ uvedl v tiskové zprávě České basketbalové federace Bartoň, který nahradil Španěla Diega Ocampa.
Nový trenér basketbalistů Bartoň: Na ME chyběl správný náboj, Balvín se nevrátí
„Samozřejmě každá premiéra obnáší nějakou nervozitu a u mě by to nemělo být jinak. Chci se ale soustředit hlavně na to, aby tým byl připravený, a proto se chci obklopit hráči se zkušenostmi, což je v takových zápasech hrozně důležité. Nějaká nervozita určitě bude, ale pořád je to basket,“ dodal.
V týmu má deset hráčů z letošního Eura: kapitána Vojtěcha Hrubana, další křídelníky Richarda Bálinta s Tomášem Kyzlinkem, rozehrávače Ondřeje Sehnala s Petrem Křivánkem a pivoty Martina Kříže, Martina Peterku, Martina Svobodu, Adama Kejvala a Jana Zídka. Z kádru, který skončil pod Ocampem na předposledním 23. místě, chybí jen Vít Krejčí hrající NBA za Atlantu a Jaromír Bohačík, jenž ukončil reprezentační kariéru.
Bohačík ukončil reprezentační kariéru. Verdikt padl už dřív, prozradil
„Myslím, že Jarda to měl v hlavě rozhodnuté dlouho. Bylo dobré, že si dal po našem rozhovoru aspoň dva týdny na rozmyšlenou. Já jsem ho samozřejmě chtěl, řekl jsem mu o jeho důležitosti, i kdyby to bylo jen na to první okno, musíme ale akceptovat, v jaké fázi kariéry se nachází,“ řekl Bartoň.
Kyzlink je v týmu i přesto, že je aktuálně bez klubového angažmá. „Několikrát jsme s ním mluvili. Není ideální, že nikde nehraje, každopádně patří k profíkům, kteří se o sebe starají, a já doufám, že se dostane do slušné fyzické formy. Trénuje a uvidíme, jak na tom bude v tréninkovém procesu před zápasy. Rozhodně chci mít jeho zkušenost,“ uvedl Bartoň.
Podobně je na tom i rodák z Kanady James Kárník, který se vrací poprvé od loňského listopadu a duelů kvalifikace ME v Pardubicích a v Haagu proti Nizozemsku. Po stejně dlouhé době se vrací rozehrávač Vojtěch Sýkora.
Pivot Ondřej Husták a křídelník František Rylich byli v přípravě na letošní ME, ale Rylich do přípravných zápasů nezasáhl. Další křídlo Patrick Samoura se představil naposledy v červnu 2024 na turnaji v Melille, kde vzal Ocampo výběr od 23 let, za A tým hrál naposledy v listopadu 2022 kvalifikaci MS v Maďarsku.
Premiéra čeká Bartoně v pátek 28. listopadu od 19:30 v Praze na Královce proti Švédsku. Estonce jeho tým vyzve o tři dny později v Tallinnu (19:00 SEČ). „Hrajeme doma a bylo by skvělé kvalifikaci odpálit vítězstvím, samozřejmě v co nejsilnější sestavě. Švédsko je nepříjemný soupeř, který má spoustu dobrých hráčů, byť to nejsou ty největší hvězdy. Mají dobrý mix mladých a veteránů, jsou to hráči i ze španělské ACB s velmi slušnými rolemi,“ dodal Bartoň.
Rozlučka s Bohačíkem je naplánována až na březnové domácí utkání se Slovinskem. „Na zápas se Švédy už jeden ceremoniál byl naplánovaný a vzhledem k regulím FIBA by musel další být ve fázi utkání, která by neodpovídala důležitosti této chvíle,“ uvedl tiskový mluvčí týmu Martin Peterka.
Nominace basketbalistů na kvalifikaci MS v Praze
proti Švédsku (28. listopadu) a v Tallinnu proti Estonsku (1. prosince)
Rozehrávači: Petr Křivánek (Brno), Ondřej Sehnal (Nymburk), Vojtěch Sýkora (Písek), Tomáš Satoranský (Barcelona/Šp.)
Křídla: Vojtěch Hruban, František Rylich (oba Nymburk), Richard Bálint (Bamberg/Něm.), Patrick Samoura (Mylhúzy/Fr.), Tomáš Kyzlink (bez angažmá)
Pivoti: Adam Kejval (Brno), Martin Kříž (Nymburk), Martin Svoboda (Písek), Ondřej Husták (Štětín/Pol.), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pol.), Jan Veselý (Barcelona/Šp.), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.), James Kárník (bez angažmá)