Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Reisingerová na MS nejede. Nemáme hvězdy, které tým zachrání, ví Ptáčková

Autor: ,
  18:28

Julia Reisingerová během zápasu s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

České basketbalistky se musejí na zářijovém mistrovství světa v Berlíně obejít bez pivotky Julie Reisingerové, nestihne se připravit na šampionát po květnové operaci kolena. Už dříve bylo jasné, že týmu bude chybět i další opora pod košem Emma Čechová, jež si v květnu při angažmá v Minnesotě ve WNBA přetrhla v kolenu zkřížený vaz.

V kádru je naopak pětatřicetiletá pivotka Alena Hanušová. Jako jediná byla v kádru, který se naposledy zúčastnil mistrovství světa před 12 lety v Turecku. Debutovat na velké mezinárodní akci budou Kateřina Kalná a Natálie Koucká.

„Pro trenéry je vždy těžké nominovat finálních dvanáct hráček. V mém případě to však bylo až příliš lehké. Julču Reisingerovou do utkání nepustí zdravotní problémy, Eliška Brejchová, která měla jistou šanci se do nominace dostat, nakonec dala přednost přípravě v novém klubu v Itálii a poprat se o místo vzdala,“ řekla trenérka Romana Ptáčková.

Joklová asistovala u bitvy nejlepších. WNBA viděla i dva historické rekordy

Vedle Čechové a Reisingerové vypadla z týmu oproti březnové úspěšné kvalifikaci MS v čínském Wu-chanu také rozehrávačka Karolina Šotolová, která v létě dala přednost basketbalu 3x3. Spolu s Kalnou a Kouckou tam chyběla Hanušová, která před zapojením do srpnové přípravy hrála naposledy na loňském mistrovství Evropy v Brně a Pireu.

„Síla týmu jednoznačně musí stát na týmovém výkonu. Nemáme jednu dvě hvězdy, které tým zachrání, ale máme několik holek již s velkými zkušenostmi a některé naopak s minimálními. Je potřeba, aby se vše propojilo, aby ještě více byla cítit důvěra mezi hráčkami a přišla maximální podpora jedna druhé,“ uvedla Ptáčková

Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková

„Nemáme momentálně dominantní pivotku. Potřebujeme hrát rychlý basketbal s vysokou kontrolou míče a slušnou produktivitou. Všechny holky musí hrát na hraně sebeobětování. Jiná cesta, jak se postavit vysoké kvalitě, není,“ podotkla Ptáčková.

Reisingerová se musela vyrovnat s tím, že turnaj nestihne. „Samozřejmě mě velmi mrzí, že se mistrovství světa nezúčastním. Na návratu a rehabilitaci stále pracuji a všechno pokračuje správným směrem. Ale bohužel není možné nic uspěchat. Tělo potřebuje svůj čas a v tuto chvíli ještě nejsem připravená vrátit se do plné zátěže. Budu ale holky na místě podporovat a držet jim palce. Moc jim přeji, aby si mistrovství užily a společně jsme dosáhly co nejlepšího výsledku,“ řekla Reisingerová.

Basketbalisty zatím v přípravě odehrály čtyři zápasy a připsaly si tři výhry. V Helsinkách porazily Švédsko 75:63 a Finsko 76:75, v Istanbulu nad Tureckem nejdříve zvítězily 77:76 a potom podlehly 52:62. Generálka je čeká v úterý v Berlíně proti Koreji.

Skvělý poločas byl proti Turkům málo. Dařilo se Zídkovi, znovu se ukázal Bálint

Do šampionátu vstoupí v pátek 4. září od 20:15 proti Itálii, o dva dny později se ve 14:30 utkají s Čínou a v pondělí 7. září změří síly se Spojenými státy americkými. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších osm a další dva v pořadí do kvalifikace o čtvrtfinále.

„Přípravná utkání ukázala, že k vítězství potřebujeme nutně střílet z trojkové vzdálenosti minimálně nad pětatřicet procent a udržet ztráty na velmi nízkém čísle. Právě v posledním utkání jsme měly velmi nízké procento střelby a ztratily jsme čtyřiadvacet míčů. A to si opravdu nemůžeme dovolit,“ podotkla Ptáčková.

Problémy má tým na obranném doskoku. „Je to dáno samozřejmě absencí vysokých a silových hráček. O to víc musí všechny holky převzít odpovědnost, nemůže žádná v této činnosti vypnout. Poslední utkání nám také ukázalo, že pokud budeme hrát příliš individualisticky, tak máme pramálo šancí obstát,“ konstatovala Ptáčková.

V generálce proti Koreji nebude mít pravděpodobně k dispozici rozehrávačku Elišku Joklovou z Minnesoty „Eliška pravděpodobně po náročném letu nenastoupí. Jestli zdravotní úsek a sama Eliška rozhodnou jinak, zatím nedokážu říct. Počítám spíše s tím, že bude s týmem, ale nechceme riskovat žádný zdravotní problém,“ dodala Ptáčková.

Nominace českých basketbalistek na MS v Berlíně (4.–13. září)

Rozehrávačky: Gabriela Andělová (ZVVZ USK Praha), Kateřina Zeithammerová (Žabiny Brno), Eliška Joklová (Minnesota/WNBA)

Křídla: Monika Fučíková (Žabiny Brno), Petra Malíková (ZVVZ USK Praha), Petra Holešínská (Botas Spor/Tur.), Julie Pospíšilová (Flammes Carolo/Fr.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.)

Pivotky: Kateřina Kalná, Natálie Koucká (obě ZVVZ USK Praha), Alena Hanušová (Brandýs), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno)

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

ONLINE: Souboj českých gólmanů, Kinský se potkává s Horníčkem. Liverpool ztratil

Sledujeme online
Liam Delap z Nottinghamu si pomáhá rukama v souboji s Virgilem van Dijkem z...

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 2. kola anglické fotbalové ligy. Liverpool zapsal další ztrátu, proti Nottinghamu dvakrát dotahoval a uhrál pouze remízu 2:2. Bournemouth v nastavení přišel o...

29. srpna 2026  13:15,  aktualizováno  18:33

Reisingerová na MS nejede. Nemáme hvězdy, které tým zachrání, ví Ptáčková

Julia Reisingerová během zápasu s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS.

České basketbalistky se musejí na zářijovém mistrovství světa v Berlíně obejít bez pivotky Julie Reisingerové, nestihne se připravit na šampionát po květnové operaci kolena. Už dříve bylo jasné, že...

29. srpna 2026  18:28

ONLINE: Zbrojovka - Zlín 2:1, po Fukalově srovnání si vlastní gól dává Kopečný

Sledujeme online
Fotbalisté brněnské Zbrojovky se radují z gólu Daniela Vašulína.

Po pěti kolech jsou bez bodu na poslední příčce. Zlínští fotbalisté zkusí trápení utnout v šestém kole Chance Ligy na půdě Zbrojovky Brno. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné...

29. srpna 2026  16:26,  aktualizováno  18:21

Šok na Vueltě! Pogačar odstoupil. Lídra závodu po pádu odvezla sanitka

Aktualizujeme
Nositelé jednotlivých dresů na startu čtvrté etapy Vuelty.

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

29. srpna 2026  13:35,  aktualizováno  18:16

8. etapa Vuelty 2026: Sprinterská trasa, profil a favorité

Matthew Brennan si jede pro vítězství v páté etapě na Vueltě.

8. etapa Vuelty 2026 zavede v sobotu 29. srpna peloton na 171 kilometrů dlouhou trasu z Puçolu do Xeraca. Ačkoliv se jedná o převážně velmi mírnou, rovinatou etapu s převýšením kolem 1 280 metrů,...

29. srpna 2026  18:14

ONLINE: Pardubice - Artis 1:1, boj o první výhru v sezoně, za hosty srovnává Alegue

Sledujeme online
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Tobiase Boledoviče před překonaným...

Oba týmy zatím získaly jediný bod. Pardubičtí fotbalisté hrají v 6. kole Chance Ligy doma proti Artisu Brno, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

29. srpna 2026  16:23,  aktualizováno  18:34

Plzeň - Slovácko v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a kurzy

Hráči Plzně slaví gól proti Crvene zvezdě Bělehrad.

Nedělní ligový program nabídne souboj v Doosan Areně, kde se 30. srpna od 17:00 střetnou Plzeň - Slovácko. Viktoria je na vlně po postupu do Evropské ligy, zatímco hosté z Uherského Hradiště...

29. srpna 2026  17:12

Na Slavii chodí více lidi z Prahy, tvrdí studie. Odkud se víc jezdí na Spartu?

Fotbalisté Sparty a Slavie stojí na trávníku během slavnostního začátku derby.

Už v neděli je na programu první pražské derby nové sezony a přihlížet mu bude mimo jiné i zaplněný letenský stadion. Také vás ale zajímá, odkud jsou fanoušci, kteří na zápasy fotbalistů Sparty a...

29. srpna 2026  17:10

MS v rychlostní kanoistice 2026 v Poznani: Program, výsledky, Češi

Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy

Celkově 51. mistrovství světa v rychlostní kanoistice hostí polská Poznaň, jede se od 26. do 30. srpna 2026. V akci jsou i Martin Fuksa s Josefem Dostálem, podívejte se nejen na jejich program a...

29. srpna 2026  16:35

Fuksa obhájil stříbro na pětistovce, v těsném souboji ho na MS přemohl Brazilec

Aktualizujeme
Martin Fuksa ve finále pětistovky na MS v Poznani.

Kanoista Martin Fuksa obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce a celkově získal osmnáctou medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, tentokrát ho v...

29. srpna 2026  11:03,  aktualizováno  16:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bude Crvena Zvezda bez pohárů? Na UEFA dorazila žádost o vyloučení kvůli Mladičovi

Památník masakru v Srebrenici.

Roztáhli oslavný transparent, který vyvolal negativní vlnu ohlasů. Fanoušci srbské Crvene zvezdy Bělehrad ve čtvrtek v Plzni uctili válečného zločince Ratka Mladiče během odvety závěrečného předkola...

29. srpna 2026  16:18

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...

29. srpna 2026  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.