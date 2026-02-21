Sehnal je zraněný, boje o mistrovství světa vynechá. V české nominaci ho nahradí Švec

„Dostane možnost porovnat se s ostatními perimetrovými hráči reprezentace a doufám, že mu to pomůže k dalšímu růstu. I když Ondra neměl úplně velkou formu v posledních zápasech, na rozdíl od podzimu, kdy si těsně před repre pauzou zranil kotník, tak určitě patří do toho mixu mladých guardů, kteří mají předpoklady hrát na této mezinárodní úrovni,“ uvedl trenér Luboš Bartoň na sociálních sítích.
Nominace na další boje o MS zatím bez Satoranského. Šanci dostává nováček Týml
Čeští basketbalisté, v jejichž nominaci chybí kvůli zranění i rozehrávač Tomáš Satoranský z FC Barcelona, se proti Slovinsku představí nejdříve v pátek 27. února v Koperu, odveta se uskuteční o dva dny později v Jihlavě. Češi vedou skupinu H bez ztráty bodu po výhrách nad Švédskem (97:80) a Estonskem (97:92).