Pětadvacetiletá čerstvá posila španělského Ferrolu z KP TANY Brno bude plnit roli náhradnice.

EuroBasket 2025 18. až 29. června Skupiny se odehrají v Brně, Boloni, Hamburku a Pireu, kde se uskuteční i finále. Češky se ve skupině utkají s Belgií, Černou Horou a Portugalskem

„Jsme s Karolínou domluvené, že do úterý bude na telefonu, kdyby se něco stalo, což neočekáváme,“ řekla trenérka Ptáčková.

V nominaci upřednostnila Kateřinu Zeithammerovou, která je podle ní vhodnějším záskokem za Elišku Hamzovou.

„Změní energii na hřišti, hlavně svojí obranou. Bylo to velmi těžké rozhodnutí. Všech třináct hráček má svoji kvalitu a umím si je na EuroBasketu představit. Vzhledem k tomu, že máme osm hráček na perimetru, tak volba musela padnout,“ vysvětlovala reprezentační koučka, která už dříve z nominace vyškrtla Moniku Fučíkovou a Valentýnu Kalecovou.

Účast z minulého evropského šampionátu v roce 2023 v Tel Avivu a Lublani, kde Češky skončily sedmé, si zopakují kapitánka Tereza Vyoralová, Veronika Voráčková, Gabriela Andělová, Eliška Hamzová, Emma Čechová, Kateřina Zeithammerová, Petra Holešínská a Natálie Stoupalová.

Vyoralovou čeká už sedmé ME. Pošesté se na EuroBasketu představí čtyřiatřicetiletá pivotka Alena Hanušová, která se vrátila do reprezentace po téměř čtyřech letech.

Další podkošová hráčka Julia Reisingerová absolvuje třetí měření elitních evropských výběrů. Debutovat budou Anežka Kopecká a Julie Pospíšilová.

Češky odehrají základní skupinu C v Brně, kde se od 19. do 22. června utkají postupně s Černou Horou, Portugalskem a Belgií. Další skupiny se hrají v Boloni, Hamburku a Pireu, kde turnaj vyvrcholí od 24. do 27. června. Do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší celky ze skupin.