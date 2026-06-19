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Basketbalisté zabojují o MS i s Krejčím, v nominaci je i šestnáctiletý Houška

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  14:07
V nominaci basketbalistů na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku a doma s Estonskem podle předpokladů nechybí jediný současný Čech v NBA Vít Krejčí z Portlandu. O možné účasti lídra Tomáše Satoranského a jeho spoluhráče z Barcelony Jana Veselého bude jasno až po skončení finále španělské ligy, v němž bojují o titul. Chybí naopak zraněný kapitán Vojtěch Hruban z Nymburka.
Vít Krejčí během přípravného duelu s Gruzií v Pardubicích.

Vít Krejčí během přípravného duelu s Gruzií v Pardubicích. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Český basketbalista Jan Veselý není nadšený.
Tomáš Satoranský oslavuje český sukces.
Český basketbalista Vít Krejčí prožívá zápas.
Tomáš Satoranský (vlevo) a Martin Peterka při tréninku před utkáním kvalifikace...
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„Pokud jde o naše šance na postup, tak první věc je mít k dispozici všechny hráče, které mám na papíře, a být optimista. Pokud se nestane nějaké nové zranění, tak doufám, že budu mít všechny hráče, se kterými počítáme,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Luboš Bartoň.

„Tomáš Satoranský a Honza Veselý stále dohrávají ligovou sezonu a jejich situaci budeme znát až 29. června. Do té doby se budu snažit zakomponovat co nejvíc hráčů, kteří nám můžou pomoct v tomhle okně nebo v těch dalších,“ dodal.

Tomáš Satoranský z FC Barcelona v euroligovém zápase s Anadolu Efes Istanbul

Český tým se představí proti Švédsku v pátek 3. července od 19:00 ve stockholmské hale Hovet a o tři dny později hostí Estonsko od 17:00 ve Starez Areně Vodova v Brně. Ve skupině H jsou v boji o tři postupová místa třetí a mají stejně jako Estonci dvě výhry. Slovinci zvítězili třikrát a Švédové jen jednou.

Bartoňův tým loni na přelomu listopadu a prosince vyhrál v Praze na Švédskem 97:80 a uspěl i v Tallinnu, kde Estonce porazil 97:92. Na přelomu února a března prohrál se Slovinci v Koperu 59:99 i v Jihlavě (84:86). V případě postupu budou hrát s dalšími postupujícími ze skupiny H o tři místa na MS v Kataru v roce 2027 s úspěšnými celky „géčka“, kterými jsou Finsko, Francie a doplní je Maďarsko, či Belgie.

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Barcelona vstoupila do finále ve čtvrtek výhrou ve Valencii 113:112 po prodloužení, ale rozehrávač Satoranský sledoval zápas jen z lavičky. „Tomáš při našem posledním společném rozhovoru i s Lubošem Bartoněm v Barceloně uvedl, že počítá se svým zapojením za předpokladu, že bude zdravý. Určité zdravotní problémy u něj přetrvávají, takže definitivní rozhodnutí se bude dělat až po finále ACB ligy, která může skončit nejdříve v pondělí 22. června a nejpozději v sobotu 27. června,“ přiblížil generální manažer reprezentace Jiří Welsch.

Šestatřicetiletý pivot Veselý oznámil, že po této sezoně ukončí kariéru. Za národní tým hrál naposledy na MS v září 2022 v Praze a Berlíně. „Honza oznámil konec kariéry a my se s ním teď snažíme mluvit o tom, zda by si ji nechtěl ještě o dvě utkání prodloužit. Z jeho strany žádné potvrzení nebo příslib nepadly, nicméně my tuhle možnost nechceme vyloučit a vše si definitivně řekneme po finále ACB ligy,“ dodal Welsch.

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Přípravu začne Bartoňův výběr v pondělí v Poděbradech. Chybět bude křídelník Hruban, který je po operaci prstu na ruce z play off. Ze zdravotních důvodů je mimo hru také brněnský rozehrávač Petr Křivánek. Kvůli menším zdravotním limitům se do přípravy připojí později pivot James Karnik, individuální program po náročném konci sezony má playmaker Nymburka Ondřej Sehnal a otazník visí nad nymburským kapitánem Martinem Křížem.

Poprvé se dočkal pozvánky šestnáctiletý rozehrávač Marek Houška z Děčína. „Marek má před sebou v první řadě léto s reprezentací U18, která dál zůstává prioritou. Od 22. června však určitě nebude v Poděbradech Tomáš Satoranský a další rozehrávači jako Petr Křivánek nebo Ondřej Švec mají zdravotní problémy. Rozhodli jsme se tuhle situaci řešit pohledem do budoucnosti a zapojit Marka, což jsme komunikovali s ním, s jeho otcem, klubem i koučem týmu U18 Adamem Konvalinkou. V principu jsme dohodnutí na Markově zapojení do prvního přípravného týdne, další rozhodnutí se budou odvíjet od zdravotní situace některých hráčů,“ konstatoval Welsch.

Marek Houška z Děčína se raduje ze zakončení na brněnský koš.

Bartoň se těší na spolupráci s Krejčím. „Sám jsem zvědavý, jak se mi ho podaří zakomponovat, hlavně co se týče jeho role v týmu. Situaci by mi určitě usnadnilo, kdyby hrál vedle Tomáše Satoranského a Ondry Sehnala. Nechci po něm, aby byl rozehrávač, spíš zakončovatel a hráč atakující vymezené území, z čehož by měl dělat rozhodnutí pro ostatní. Byl bych rád, aby jeho léto bylo lepší než to loňské na EuroBasketu,“ dodal Bartoň.

Nominace basketbalistů na kvalifikaci MS ve Stockholmu

proti Švédsku (3. července) a v Brně proti Estonsku (6. prosince)

Rozehrávači: Marek Houška (Děčín), Ondřej Sehnal (Nymburk), Vojtěch Sýkora (Písek), Tomáš Satoranský (Barcelona/Šp.)

Křídla: František Rylich (Nymburk), Richard Bálint (Bamberg/Něm.), Vít Krejčí (Portland/NBA), Patrick Samoura (Mylhúzy/Fr.), Tomáš Kyzlink (bez angažmá)

Pivoti: Adam Kejval (Brno), Martin Kříž (Nymburk), Martin Svoboda (Písek), Ondřej Husták (Štětín/Pol.),James Kárník (Girona/Šp.), Jakub Nečas (University of South Carolina/NCAA), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pol.), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.)

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