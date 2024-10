Kolosální debut v Lize mistrů. A dál? V Traorém má Francie eso es

Kuráž agilnímu mladíkovi z Créteil na předměstí Paříže nechybí. „Nekladu si žádné hranice,“ zopakoval před sezonou Traoré novinářům své moto a mezi možné překážky nezařadil ani pozici číslo jedna v draftu 2025.

Takový výsledek by v basketbalové Francii vzbudil nadšení, talentovaný 192 centimetrů vysoký rozehrávač by završil hattrick, který loni a letos rozjeli Victor Wembanyama a Zaccharie Risacher.

Chce se říct symbolicky.

Působiště před draftem Victor Wembanyama – Metropolitans 92 Zaccharie Risacher – JL Bourg (hostování z ASVEL) Nolan Traoré – Saint-Quentin

Všichni tři hráči by totiž do zámoří přicházeli přímo z nejvyšší francouzské soutěže. Věc dříve téměř nemyslitelná.

Andrea Bargnani, první evropská jednička, se v roce 2006 stal spíše výjimkou, když před draftem působil čtyři roky v Itálii a neprošel americkým univerzitním systémem. Velké slovo ve vedení Raptors ovšem tehdy patřilo Mauriziu Gherardinimu, prvnímu Evropanu na vysokém manažerském postu v klubu NBA. A ten vůči mladičkému krajanovi výraznějšími předsudky určitě netrpěl...

Opravdovým průkopníkem se stal podle francouzských hráčů Wembanyama. „Na naši generaci měl obrovský vliv,“ vyznal se Melvin Ajinça, muž číslo 51 letošního draftu, kterého si sice vybrali Dallas Mavericks, ale francouzský small forward bude v aktuální sezoně nastupovat dále doma za ASVEL.

Dříve působil v Saint-Quentinu, kde se od března potkával také s Traorém.

Nadějný rozehrávač prošel francouzským tréninkovými institutem INSEP, školou šampionů, kterou navštěvovali kromě legendárního rychlíka Parkera také judista Tedy Rinner, šermíř Yannick Borel a z basketbalistů Evan Fournier či Švýcar Clint Capela.

Rozehrávač Nolan Traoré z Saint-Quentinu v CBL proti Kolossos Rhodos.

I na Traorého, jenž se otrkával v Centre Fédéral ve třetí nejvyšší francouzské soutěži, může v budoucnu seznam těch nejslavnějších absolventů pamatovat.

Vždyť výkony v závěru uplynulého ročníku už v barvách Saint-Quentinu uhranul kouče francouzské reprezentace, kteří ho pozvali na přípravný kemp před domácími olympijskými hrami, a dokonce uvažovali o jeho nominaci.

Senzace se sice nekonala, ale Traoré přesto zářil: „Jsem rád, že jsem se dostal do takového prostředí. Teď se budu soustředit na rok 2028. Jedním z mých cílů je být lídrem Les Bleus.“

Právě na pozici rozehrávače má národní tým slabší místo. Přece jen, jistý Parker zanechal laťku pořádně vysoko.

O částečnou náhradu se mohl postarat třeba Thomas Heurtel, jenže si kariéru zpackal odchodem do Zenitu Petrohrad v roce 2022 po začátku ruské agrese na Ukrajině a od federace vyfasoval reprezentační stopku. Nyní přestoupil do čínského Šen-čenu.

„Doufám, že dostanu druhou šanci, protože abych byl upřímný, neudělal jsem nic špatného. Bylo by mi potěšením vrátit se v roli mentora,“ říkal pro Eurohoops a dodal: „Nolan Traoré roste do reprezentačního rozehrávače.“

A jaká je další konkurence pro všestranného hračičku?

Frank Ntilikina, kterého ovšem příliš zatížil Parkerův odkaz a už je zpátky v Evropě, konkrétně v bělehradském Partizanu. Dále Killian Hayes, nováček v týmu Brooklyn Nets se škraloupem u federace za vynechaný šampionát dvacítek pár let zpátky, nebo Theo Maledon, navrátilec z NBA v ASVEL.

Všechno talenti s pochroumanou pověstí.

Zámořská soutěž Traorého vyhlíží stejně jako reprezentace. „Saint-Quentin ve své už tak malé hale (3 132 míst) v Pierre-Ratte hledá, kam umístit všechny očekávané skauty NBA,“ psal před začátkem sezony s nadsázkou deník L’Equipe.

Francouzský talent dal totiž košem americkým univerzitám a dal přednost domácí soutěži. Přitom ho lanařili těžké váhy – Duke, Gonzaga či Arkansas, ostatně hlásili se také Australané a euroligové týmy.

„Bylo zcela přirozené zůstat. Znám tamní realizační tým, trenéra, mám tam vše, co potřebuji. Právě teď se připravuji na draft a Saint-Quentin je pro to nejlepším místem,“ uvedl Traoré. „Jsem nadšený, že se o mě všechny tyto univerzity zajímaly. Neberu to jako samozřejmost, byla to odměna za všechnu práci, kterou jsem do basketbalu vložil.“

Rozehrávač Nolan Traoré z Saint-Quentinu poslouchá kouče Juliena Mahého v CBL proti Kolossos Rhodos.

Názor nezměnil ani s přesunem bratra Armela do Kalifornie, kde podepsal dvoucestný kontrakt s LA Lakers.

Nolanův výbušný první krok, chytré přihrávky i pestré útočné akce uvidí fanoušci dále ve Francii a nově v dalších evropských zemích, neboť Saint-Quentin stejně jako třeba český Nymburk zápolí v basketbalové Lize mistrů.

A právě v ní se na úvod ročníku Traoré předvedl v tom nejlepším světle. Proti řeckému celku Kolossos Rhodos nasbíral 27 bodů a pět asistencí, takový příděl nedoručil v historii soutěže žádný další hráč mladší 21 let.

Podívejte se na výkon Traorého v Lize mistrů:

Spravil si tak chuť po náročném začátku v domácí soutěži, kde dostával prostor v základní sestavě, ale zrovna nezářil. Že by si snad připouštěl tlak a zvýšený zájem? Ani nápad.

„Myslím jenom na basketbal, všechno jde opravdu dobře. Snažím se soustředit na své cíle, na to, co mohu ovlivnit,“ prozradil.

Na střety se světovou konkurencí už je zvyklý. Kromě akcí mládežnických reprezentací jen letos stihl další tři prestižní akce: lednový globální kemp NBA Basketball Without Borders v Indianapolis, dubnový Nike Hoop Summit v Portlandu a na finále turnaje Adidas Next Generation EuroLeague v Berlíně.

Na poslední zmiňované akci pomohl výběru INSEP do finále a ve skupinovém zápase nasázel Barceloně 45 bodů. Výrazně tak předčil Kasparase Jakucionise, litevskou hvězdičku a žhavého evropského konkurenta pro draft 2025.

Jestli nakonec Traoré sesadí i Američana Flagga, očekávanou jedničku, se teprve uvidí. Jeho výkony budou zcela jistě pod drobnohledem. Nejen ve Francii.