I kdyby Olomoucko nyní padlo, nikdo mu už nevezme osobní trofej pro nejužitečnějšího hráče Kooperativa NBL. Ocenění však nebude znamenat nic, až povede doma Olomoucko proti Pardubicím v předkole play off.

Čtyřiadvacetiletý hrdý rodák z Iowy proplul pod radarem skautů zámořské NBA a po pěti letech uzavřel univerzitní dráhu v Iowě a Missouri s cílem zkusit profesionální basketbal v Evropě.

„Věřil jsem si, že se prosadím kdekoliv, kde mi dají příležitost, vždyť jsem docela dobrý hráč. Doufal jsem tedy, že když někam dorazím, budu tím, kdo týmu pomůže,“ vzpomíná Carter na své přemítání před sezonou.

A že se jeho sebevědomá prohlášení naplnila, ukazuje statistika. V tabulce střelců drží těsně druhé místo za Lesleym Cortezem Varnerem z Ústí nad Labem, jenž má více odehraných zápasů. Oba pak mají vyrovnaný koeficient užitečnosti, tedy výpočet reflektující mnoho statistických aspektů. On ale drží například rekord sezony za 44 bodů v jednom utkání.

„I já jsem jej zvolil jako MVP ligy,“ oceňuje Cartera kouč Basketu Brno Martin Vaněk.

Právě v Brně mohl Carter před sezonou skončit, jeho agent jej nabízel více týmům KNBL. „Jenže už to bylo poté, co jsme se domluvili s jiným hráčem na pozici čtyři. V tu chvíli už mi to tedy nedávalo smysl. Ale když se na něj jen podíváte, tak si řeknete, že to není vzorová postava pro čtyřku. Na čtyřku je malý, silný… Ale jeho chuť, basketbalová vyspělost, skvělá střela. To jsou věci, kterých si v basketbalu nesmírně ceníte a on je tady ukazuje. Andy Hipsher s ním udělal skvělou práci, klobouk dolů,“ říká Vaněk.

Sešité stehno jej nezastavilo

Místo řádění na českých palubovkách se však mohl Carter učit chodit s protézou. V prvním roce univerzity málem přišel o nohu v souvislosti s přetrénováním i kuriózní nehodou s krávou.

„Aut se nebojím, byť je pravda, že celou tuhle šlamastyku nastartovala tahle bouračka. Cítil jsem nějakou bolest v noze už předtím, ale měl jsem za to, že jde o únavu, nějakou drobnost. Ale po té bouračce se vše začalo dít dost rychle,“ popisuje Carter.

Noah Carter (vlevo) z Olomoucka útočí kolem Ethana Chargoise z Brna.

„Noha mi pak hrozně natekla, sval jsem měl v konstantní křeči. Měl jsem ale dál za to, že je to křeč. Táta do mě lil litry přípravků proti křečím, noha ale nepovolovala. Došlo to do momentu, kdy jsem nevydržel a vyrazil na pohotovost. Dozvěděl jsem se, že jde o compartment syndrom (česky syndrom lože). Ve svalu se vám zvýší žilní tlak, oběh v tom místě zkolabuje a může dojít až k nekróze. Může to být nebezpečné, hned jsem musel na sál. Rozřízli mi nohu na dvou místech, aby se tlak uvolnil, a vše bylo v pořádku, jen se mi musely zahojit ty dvě jizvy,“ vypráví basketbalista.

V tomto období mu pomohla také víra, kterou mu předal tatínek. „Mě postřelili v Chicagu do nohy a mám tam taky jizvu, Noah má větší, a tak jsem mu říkal, že čím větší jizva, tím větší požehnání. A on si to vzal za své,“ míní Carter starší.

Carterova vůle se tímto ještě znásobila, což se projevuje jak na jeho herním stylu, tak na získaném sebevědomí.

„Je to cool, bojovat o individuální ceny, byť musím říct, že to byl můj cíl, když jsem sem směřoval. Jasně, kdybych říkal, že jsem se viděl jako nejužitečnější hráč soutěže, byl bych namyšlený. Ale chtěl jsem být aspoň v diskusi o tuhle pozici, to se, myslím, povedlo,“ smál se ještě před ziskem ocenění.

Noah Carter z Olomoucka střílí na děčínský koš.

I tato medaile jej žene dále. V příští sezoně by mu Olomouc byla malá.

„Nevím, kde skončím, agent mi ale dává vědět, že zájem je. Snad se posunu zase o kousek výš. A to nejen finančně, ale i herně. Moc rád bych pak v třetím roce v Evropě hrál Euroligu. Stále jsem ještě k ledu neuložil ani ambici zahrát si jednou NBA. Dřu každý den proto, abych se tomu alespoň přiblížil,“ nevzdává svůj sen.

Teď ale raději šetří nervy u Moravy. „V Olomouci jsem už taky pár rybek chytil, zvlášť na začátku sezony. Pár okounů a štik, víc se mi nezadařilo. Už se tak nemůžu dočkat, až pojedu domů. Mám na léto naplánovaných několik výletů. Chybí mi to rybaření doma, třpytkaření z loďky,“ popisuje plány Carter.

Klid od vody využívá i v basketbalu. „S trochou nadsázky to tak funguje, že když držíte míč na trojce nebo při trestném hodu, tak si představíte, že nahazujete uprostřed řeky. Vždyť je to přece dost podobné. A tam žádný tlak není,“ prozrazuje nejužitečnější hráč ročníku.