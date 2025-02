V Ostravě jsme výborná skupina bab, pochvaluje si slovenská reprezentantka

Ostravanky mají dvě kola na to, aby postavení mezi elitními týmy uhájily. Ve středu v 19.00 nastoupí v hale třetích Levhartic Chomutov, které mají o bod více, a základní část zakončí v neděli v 16.00 doma s předposlední Slovankou.

„Oba zápasy musíme vyhrát, toho jsme si vědomy,“ prohlásila slovenská reprezentantka Kováčiková, která byla v roce 2017 ve své zemi talentem roku.

Proč se rozhodla pro Ostravu?

„Chtěla jsem být blíže k domovu, protože předtím jsem byla ve Španělsku a Americe.“ odpověděla.

S basketbalem začínala v rodných Levicích pod dohledem maminky Viery, která se slovenskou reprezentací získala stříbro na mistrovství Evropy v roce 1997. Přes Nitru a Ružomberok se dostala do USA, kde hrála a studovala na univerzitách Georgetown, Pennsylvania a Cal Poly. Minulou sezonu působila ve druhé nejvyšší španělské lize v klubu Alcorcón Basket.

Co vás přesvědčilo, že Ostrava je dobrá volba?

Když mi zavolala trenérka Ostravy (Iveta Rašková), na kterou jsem měla velmi dobré reference, a slyšela jsem, že je tady velmi dobrá atmosféra, tak to mě přesvědčilo. A vše se potvrzuje. Navíc česká soutěž je hodně kvalitní, vždyť jsou v ní hned dva týmy co hrají Euroligu (USK Praha a Žabiny Brno). Jsem tady velice spokojená a věřím, že se nám bude dařit až do konce sezony.

Nyní vás čeká silný Chomutov, který jste doma v listopadu porazily 76:71. Věříte si?

Poctivě jsme se v nynější reprezentační přestávce na utkání připravovaly. Věřím, že uspějeme. Bude to však velmi těžké, navíc na jejich palubovce.

Nedolehne na vás důležitost utkání, když máte stejně bodů jako šesté KP TANY Brno, které hostí poslední LOH 2028 Chomutov?

To určitě ne. Nejhorší by bylo jet tam se strachem, rozklepané. Jedeme tam pozitivně nastavené a věřím, že uspějeme.

Pak hostíte Slovanku. Bude to povinné vítězství?

V lize nemůžeme podcenit ani jeden tým. Soupeřky mohou mít svůj den, je to sport. Vždyť my jsme v minulém kole skoro porazily euroligové družstvo (podlehly Žabinám Brno 76:77). Uděláme vše pro to, abychom se v pětce udržely.

Ukázaly jste proti Žabinám, že nynější ostravské družstvo má sílu?

Ano, jsme výborná skupina bab. V týmu je dobrá chemie, rozumíme si i mimo hřiště, což je hodně důležité. I to nás pohání, baví nás hrát spolu. Některé zápasy nám nevyjdou, ale takový je basket. Na takovém utkání, jaké jsme odehrály s Žabinami, chceme stavět. Samozřejmě s prohrou se nemůžeme spokojit, ale musíme se poučit.

Slovenská basketbalistka Nikola Kováčiková

Zároveň hrajete i Středoevropskou ženskou ligu (CEWL) a Evropskou ženskou basketbalovou ligu (EWBL), v níž jste po výhře nad Polonií Warszawa 77:68 ovládly skupinu a postoupily do finále. Pomáhá vám to?

Je to super, že se můžeme utkávat i s jiným celky než jen českými, je to příjemná změna. A některé zápasy tam jsou velmi kvalitní.

Vnímáte, že za osm let mezi elitou je tato sezona zatím pro SBŠ Ostrava nejvydařenější?

Vnímáme to, ale nechceme se k tomu upnout. Dosud je to velmi dobrá sezona, ale vše záleží na play off. Když v něm vypadneme v prvním kole, je celá sezona pryč. To nechceme dopustit. Musíme hrát až do konce. A snažit se být v lize co nejvýše, abychom se ve čtvrtfinále vyhnuly těm nejsilnějším soupeřkám.