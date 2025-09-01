Neortodoxní, inspirativní a na ME také v roli střelce. Češi očekávají Jokičův koncert

Daniel Czolko
  8:32
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Léto si užil Nikola Jokič po svém. S blízkými si zadováděl na koupališti, v Srbsku ho také zachytili, když sjížděl řeku na raftu, a pochopitelně emotivně prožíval dostihy. Po triumfu svého koně bojoval tvrďák se slzami dojetí. Zábava ale skončila, hvězdný pivot už se pustil do basketbalové dřiny.
Nikola Jokič po vyhraném utkání na EuroBasketu 2025.

Nikola Jokič po vyhraném utkání na EuroBasketu 2025. | foto: FIBA

Nikola Jokič s oceněním pro muže zápasu na EuroBasketu 2025.
Nikola Jokič nastupuje k utkání na EuroBasketu 2025.
Nikola Jokič na EuroBasketu 2025.
Nikola Jokič na EuroBasketu 2025.
36 fotografií

Kancelář přesunul ze zámoří do lotyšské Rigy, pracovní úkoly si ovšem plní stejně svědomitě.

Jeho poslední představení na letošním EuroBasketu? Naprostá fantazie, domácí výběr srazil 39 body, 10 doskoky, 4 asistencemi.

„Když se zranil Bogdanovič, nastoupil a chtěl dávat koše. Na to se musíme připravit, dosud na turnaji působil jako tvůrce hry, teď z něj bude skórer,“ varoval po nedělním tréninku reprezentační kapitán Vojtěch Hruban.

„Hráli jsme proti němu během přípravy v Mnichově, ale jeho nasazení na EuroBasketu bude ještě větší,“ předpovídal Petr Křivánek.

Riga zmodrala, halou duní ohlušující: Eesti! Tisíce Estonců si dělají doma u sousedů

Jokič se proti Čechům představí v pondělí večer od 20.15 SELČ. A lze očekávat, že i v tomto střetnutí bude kouzlit. Nehledě na kvalitu srbských výkonů na šampionátu vždy předvedl několik geniálních momentů, které se mohly okamžitě zařadit do zápasového sestřihu.

V jeho podání vypadají akce až ležérně, jen se napřáhne a míč pošle ke spoluhráči, nebo se prostě rozhodne, že vyrazí zakončit ke koši. Herní řešení volí originální, pestrá a také velmi těžko zastavitelná. Počíná si týmově, zároveň v důležitých chvílích vyniká.

„Jeho basketbalové znalosti jsou neuvěřitelné. Nad hrou přemýšlí rychle a se stejnou lehkostí se rozhoduje,“ chválil ho reprezentační kolega Aleksa Avramovič.

Hruban doplňoval: „Někdo umí namalovat Monu Lisu, někdo zase přihrát pozadu bez dívání. Jeho zápasy jsou koncert. Člověk může jenom kroutit hlavou nad tím, co vymyslí.“

Nikola Jokič s oceněním pro muže zápasu na EuroBasketu 2025.

Ostatně s uznalými prohlášeními vydala Mezinárodní basketbalová federace už před turnajem samostatný text. Komplimenty v něm skládají sokové Furkan Korkmaz (Turecko), Mateusz Ponitka (Polsko), Tyler Dorsey (Řecko), Nicolo Melli (Itálie), Sasu Salin (Finsko), Andreas Obst (Německo) a Santi Aldama s Willym Hernangómezem (Španělsko).

Dost slušná sestava jmen, která ale zcela odpovídá přesvědčení řady fanoušků i hráčů: v současnosti nenajdete lepšího basketbalistu.

Co je snad ještě důležitější, Jokičova persona je v mnoha ohledech inspirativní.

Srbové přišli o střelce. Na EuroBasketu dohrál zraněný Bogdanovič

Jako trojnásobný držitel ceny pro nejužitečnějšího hráče NBA ukazuje, že na top úrovni se nemusíte pyšnit vysekanými svaly a hrát podle stejného mustru jako ostatní. Uděláte si to trochu po svém a můžete uspět.

Ve chvíli, kdy se zdálo, že se basketbalový svět pro robustní pivoty uzavírá, zazářil svým neortodoxním stylem.

Podívejte se, jak Jokič prožíval vítězství svého koně v dostihu:

Rolling Stone o něm před lety trefně napsal: „Jediným konvenčním moderním aspektem jeho hry je slušná tříbodová střelba, což je: za A) věta, která by před deseti lety zněla šíleně, a za B) stále podivná věc, protože při střelbě neskáče, což je v přímém rozporu s radami všech trenérů střelby.“

Srbský kouč Svetislav Pešič ovšem své hvězdě rozhodně nic nevyčítá. Ví, že se na rodáka ze Somboru může spolehnout, a taky si cení jeho přínosu: „Pravidelně dokazuje, že je nejlepším hráčem současnosti, ale jsme na něj hrdí kvůli všemu, co představuje. Motivuje děti v Srbsku, Evropě a po celém světě k tomu, aby se věnovaly basketbalu.“

Výsledky

